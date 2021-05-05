Kanser hastası çocuklara umut olalım
05.05.2021 12:08
Kampanyanın duyurusunu sosyal medyada yapan oyuncu, kendisinin bağışta bulunduğunu belirterek takipçilerinden de destek istedi: "Bu yıl doğum günümde kanser hastası çocuklara umut olmak için Kansersiz Yaşam Derneği'ne İyilik Paylaş platformu aracılığıyla bağışta bulundum.
Kampanyanın duyurusunu sosyal medyada yapan oyuncu, kendisinin bağışta bulunduğunu belirterek takipçilerinden de destek istedi: "Bu yıl doğum günümde kanser hastası çocuklara umut olmak için Kansersiz Yaşam Derneği'ne İyilik Paylaş platformu aracılığıyla bağışta bulundum. Sizlerden her doğum günümde beni çok mutlu eden hediyeler ve mesajlar alıyorum. Bu yıl da hep birlikte onların gülümsemesini sağlayabiliriz. Çocukların umutlu gülümsemesine hep birlikte yardımcı olmak benim için en büyük hediye olur."
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