Kanser hastası çocukların tedavisine 'kahkaha yogası' ile destek oluyor - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi ve kahkaha terapisti İlayda Buzdoğan, başta kanser hastası çocukların tedavisi olmak üzere, kronik rahatsızlığı olan, ağır travmatik duygular yaşamış, uyku sıkıntısı çeken kişilere kahkaha yogası ile destek oluyor.

Buzdoğan, "manevi kardeşim" dediği 15 yaşındaki kanser hastası bir çocuğu kaybettikten sonra kendine gelemedi ve bir şeyler yapma arayışına girdi. Araştırma sürecinde kahkaha yogası ile karşılaşan Buzdoğan, bunun kendisine şifa olduğunu anladı.

Kahkaha yogasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buzdoğan, "Şu an dünyada 115 ülkede biliniyor. Bu terapiyi ortaya çıkaran da bir tıp doktoru. Kahkaha yogası aslında bilimsel bir terapi. Özünde mizah, komedi, şölen ya da herhangi bir etken olmadan insanın nedensiz şekilde gülebilmesini sağlayan terapi." dedi.

Buzdoğan, kahkaha yogasının 7'den 70'e herkese uygulanabildiğini dile getirerek, özellikle kronik hastalığı olan, kanser hastası gibi insanlar ya da diyabet hastaları, uyku problemi yaşayanlara yapılan bir terapi olduğunu söyledi.

Kendisinin kahkaha yogasının onkoloji alanında olduğunu aktaran Buzdoğan, şöyle devam etti:

"Onkolojideki kanser hastası yetişkin ve çocuklara uyguluyorum. Bu eğitimi almadan önce de onları hep güldürmek ve kahkaha üzerine şeyler yapıyordum. Şöyle etkilerini gördüm, yaşam kaliteleri çok fazla artıyor, duygusal zeka ve yaratıcılıkları arttığı için hayata daha pozitif açıdan bakabiliyorlar, olumlu zihinsel duruşu kazanabiliyorlar. Çocuklara, kahkaha yogasını en verimli bir şekilde anlayabilmeleri için masal ya da hikaye şeklinde anlatıyorum. Yetişkinlerde bir seans yapıyoruz, nefes, kahkaha egzersizi ve meditasyon aşamasıyla."

Buzdoğan, karşılaştığı tepkilerle ilgili, "Genelde insanlar, 'Ben zaten bunu yapıyorum' algısıyla bakıyorlar ya da 'Sen çok gülüyorsun senin ortaya attığın bir şey mi?' olarak bakıyor. Bu da Türkiye'de çok bilinmemesinden kaynaklı. İnsanlar kahkahaya, 'Beni şifalandıracak bir şey değil, o ne ki?' gözüyle bakıyor. Tek diyeceğim cevap, gelin, daha sık, inanarak ve isteyerek gelin." ifadelerini kullandı.

"Tam bir stres düşmanı"

Kahkaha yogasının faydalarını anlatan Buzdoğan, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli şey kahkaha atmamız. Çünkü hem diyafram çalışıyor hem bedenimiz, hem beynimiz ve birçok yerimiz çalışıyor. Tam bir stres düşmanı, çok stres ve bastırılmış duygular içerisinde yaşadığımız için bunları daha verimli bir şekilde içimizden atabilmek kahkaha yoluyla mümkün. Endorfin, seratonin gibi hormonların daha verimli çalışabilmesini kahkaha yogası sağlıyor. 10 dakika kürek çekme hareketiyle yakmış olduğumuz kalori ile 10 dakika attığımız kahkahanın vücudumuza harcattığı kalori miktarının aynı olduğu bilimsel olarak gözlemlenmiş. Sürekli doğru nefes aldığımız için karın egzersizi yapmış oluyoruz. İnsan gülümsediğinde yüzündeki tüm kasları en verimli şekilde kullanır."

"Olumlu yönden değişimler oldu"

Buzdoğan'dan terapi alan Ahmet Akbıyık da hayatını daha olumlu devam ettirebilmek, zor şartlarda kendini daha iyi hissetmek, daha çok mutlu olabilmek için böyle bir seans aldığını ve böyle bir seans aldığını belirtti.

Hastanede çalıştığını ve hastalara faydalı olmak istediğini ifade eden Akbıyık, "Olumlu yönden çok değişimler oldu bende. Kendimi daha iyi hissediyorum, anı yaşayabiliyorum, çok gülümsüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum." dedi.