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Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak - Son Dakika

Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak

08.09.2021 14:23

Tahsin Tosun, kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı. Eşinin iyileşmesine rağmen işine devam eden Tosun, şimdi tüm ailesinin geçimini bu meyveden sağlıyor. Tosun, yaş olarak kilosu 120 liraya, kuru olarak ise 380 liraya satılan meyveden bu yıl 5 ton ürün alacak. Tosun bu üretimin hepsini yaş olarak satarsa 600 bin, kurutup satarsa 1 milyon 900 bin lira kazanacak.

Konya'da, kansere yakalanan eşinin sağlıklı beslenmesi için yurt dışından getirdiği fidanlarla "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun, eşi iyileştikten sonra büyüttüğü bahçesiyle yeni bir iş sahibi oldu.

Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine yakalanınca, antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana bahçe kurdu. Tıbbi tedavisi devam ederken meyveyi de tüketmeye başlayan eşi sağlığına kavuştuktan sonra Tosun, bahçeyi büyütme kararı aldı. Taleplere yetişemez duruma gelen ve fidan sayısını 1200'e çıkaran Tosun, 20 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri satıcılığı işini de bırakarak geçimini aronya bahçesinden sağlamaya başladı.

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı meyveden bu yıl 1 milyon 900 bin lira kazanacak

"BİZ GEÇİMİMİZİ TAMAMEN ARONYADAN SAĞLIYORUZ"

Tosun, aronya ile eşinin sağlık sorunları nedeniyle tanıştıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Tosun, "Hem kendimiz tüketiyoruz hem de ihtiyacı olan insanlara meyveyi sunuyoruz." dedi.

Küçük ölçekli bir bahçede üretim yapmasına rağmen gelirinin gayet iyi olduğuna dikkati çeken Tosun, şöyle konuştu:

"Aronya yetiştiricileri, dekar başına Türkiye'de yetiştirilen diğer bitkilerin tamamından daha yüksek gelir sağlıyor. Şu anda kilosunun perakende satış fiyatı, yaş olarak 120 lira, kurusu ise 380 lira. Biz dört kişilik bir aileyiz ve yıllık geçimimizi çok rahat bir şekilde tamamen aronyadan sağlıyoruz. Aynı zamanda bunun sirkesini, reçelini de üretiyoruz. Dondurulmuş olarak da satıyoruz. Altıncı yılımızda bu sene bitki başına verimimiz 4 kilo civarında. Toplamda 5 ton meyve çıkacak."

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı meyveden bu yıl 1 milyon 900 bin lira kazanacak

"ARONYA BİR SAĞLIK MEYVESİ"

Türkiye'de meyvenin yeni yeni tanınmaya başladığını dile getiren Tosun, Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Rusya'da ve Balkan ülkelerinde çok ciddi miktarda yetiştirilerek tüketildiğini anlattı. Meyvenin insan sağlına olumlu etkilerini anımsatan Tosun, şöyle devam etti:

"İçerdiği antioksidan, antosiyanin ve fenollerle bu meyve insan sağlığına iyi geldiği belirtiliyor. Özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi nedeniyle insanların bağışıklık sistemine ve sağlığa verdiği önemle bu meyve ön plana çıktı. Aronya bir sağlık meyvesi. Bizim keyif aldığımız kiraz, kayısı gibi keyif alarak yediğimiz meyvelerin dışında kekremsi, ağızda burukluk bırakan bir tada sahip. Aronya, antioksidan şampiyonu diyebileceğimiz en yüksek antioksidan derecesine sahip olan meyvedir."

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı meyveden bu yıl 1 milyon 900 bin lira kazanacak
Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı meyveden bu yıl 1 milyon 900 bin lira kazanacak
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak

Sarayönü, Ukrayna, İnşaat, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak - Son Dakika
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