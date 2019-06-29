Son Dakika Haberleri: Kanser hastası eşine eşek sütü elde etmek için çiftlik kurdu
Son Dakika Güncel Haber

Kanser hastası eşine eşek sütü elde etmek için çiftlik kurdu

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğuştan engelli 44 yaşındaki Gülay Bilginer, kanser hastası eşine faydası olur düşüncesiyle kurduğu çiftlikte, eşek sütü üretip hem eşinin ihtiyacını karşılıyor hem de sipariş üzerine başka hastalara gönderiyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğuştan engelli 44 yaşındaki Gülay Bilginer, kanser hastası eşine faydası olur düşüncesiyle kurduğu çiftlikte, eşek sütü üretip hem eşinin ihtiyacını karşılıyor hem de sipariş üzerine başka hastalara gönderiyor.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte beslediği 10 eşekle üretim yapan Bilginer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında akciğer kanseri olan eşi Abdullah Bilginer'in kemoterapi almaya başladığını söyledi.
Çevresinden, tedavi sürecinde eşek sütü tüketiminin olumlu katkısının olduğunu duyduğunu anlatan Bilginer, şöyle devam etti:
"Türkiye genelinde birkaç tane eşek çiftliği bulunduğunu öğrendim. Sütü tüketen hastalar ile görüştüm. Eşim için ilk bir ay düzenli şekilde süt bulduk. Sonrasında bulmakta güçlük çektik. Annemin bir bağ yeri vardı, bir tane eşek alıp, orada besleyeyim, kendi ihtiyacımızı karşılarız dedim. Bir tane eşek aldık, eşim düzenli olarak süt içmeye başladı. Bu sırada tedavi süreci de devam etti. Olumlu sonuçlar aldık."
Zamanla tanıdıklarının da talep etmesi üzerine eşek sayısını arttırdığını belirten Bilginer, "Bir eşekle başladık, daha sonra Isparta tarafından bulduk. Türkiye geneli bazı yerlerde eşek bulabiliyoruz ama nakliyesi, gelmesi oldukça maliyetli olduğu için kendi imkanlarımızla çoğaltmaya çalışıyoruz. Eşek sütünü sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Soğuk zincirle Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz." diye konuştu.
Ailenin tek çocuğu Ayten Su Bilginer de ortaokulda okuduğunu, boş zamanlarında annesine yardım ettiğini dile getirdi.
Eşeklerden korkmadığını ifade eden Bilginer, "Eşekleri sağarak anneme yardım ediyorum. Eşek sütünün nadir bulunduğunu, taşırmamam gerektiğini biliyorum. Onun için de çok dikkatli davranıyorum." dedi.
Kanser hastası eşine eşek sütü elde etmek için çiftlik kurdu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Seydişehir, Konya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser hastası eşine eşek sütü elde etmek için çiftlik kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]