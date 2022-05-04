Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü - Son Dakika
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Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü

04.05.2022 11:27

Son dakika haber... Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü TEM'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü

TEM'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücünün, kanser hastası eşini Ankara'daki bir hastaneye tedavi amacıyla götürmek için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Köyderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki 60 TS 020 plakalı otomobilin, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada motor kısmında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede yükselirken, sürücü R.M. de eşi ile birlikte araçtan indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

R.M.'nin eşinin kanser hastası olduğu ve tedavisi için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü
Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü
Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü
Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü
Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü
Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü - Son Dakika


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