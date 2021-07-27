Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Dün sabaha karşı Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana gelen olayda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle yatalak olan, 2 çocuğunun annesi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğdu. Yıldırım, daha sonra oğlunu arayarak, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedi.

"KENDİ HÜR İRADEMLE YAPTIM"

"Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" yazılı not da bırakan Mehmet Yıldırım, eşini öldürdükten sonra tabancasını alıp, kendi başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI CENAZEDE HAZIR BULUNDU

Yıldırım çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çift için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldırım çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Çiftin 2 oğlu, cenaze namazı öncesi tabutun başında dua etti, taziyeleri kabul etti.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Mehmet ve Hamiyet Yıldırım'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana mezarlarda toprağa verildi.