Son Dakika Haberleri: Kanser hastası evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Kanser hastası evinde ölü bulundu

Kanser hastası evinde ölü bulundu

34 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan İsmail İtegün (75), evinde ölü bulundu.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan İsmail İtegün (75), evinde ölü bulundu.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan İsmail İtegün, komşuları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İtegün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akciğer kanseri olduğu öğrenilen İtegün'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
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