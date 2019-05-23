Son Dakika Haberleri: Kanser hastası felçli kadına destek

Kanser hastası felçli kadına destek

8 saat önce

Adana'da kanser hastası felçli kadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek sağlanacağı bildirildi.

Kanser hastası felçli kadına destek, System.String[]
Adana'da kanser hastası felçli kadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek sağlanacağı bildirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Kanser hastası felçli kadının tek odada yaşam mücadelesi" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Buna istinaden söz konusu adrese gidilerek inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada hastaya gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:03 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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