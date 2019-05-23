Kanser hastası felçli kadına destek
8 saat önce
Adana'da kanser hastası felçli kadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek sağlanacağı bildirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:03 Kaynak: AA
'da kanser hastası felçli kadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek sağlanacağı bildirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Kanser hastası felçli kadının tek odada yaşam mücadelesi" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Buna istinaden söz konusu adrese gidilerek inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada hastaya gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi.
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