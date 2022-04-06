KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika
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KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU

06.04.2022 12:46

Bir yılı aşkın süredir özel bir hastanede kemoterapi tedavisi gören 15 yaşındaki Firdevs Özer Ramazan aylarında her sahurda evinin penceresinden severek dinlediği davul sesini çok özlediğini video yolu ile sosyal medyadan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile paylaştı.

Bir yılı aşkın süredir özel bir hastanede kemoterapi tedavisi gören 15 yaşındaki Firdevs Özer Ramazan aylarında her sahurda evinin penceresinden severek dinlediği davul sesini çok özlediğini video yolu ile sosyal medyadan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile paylaştı. Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa'daki Ramazan davulcuları ile Firdevs'i hastanede ziyaret ederek dileğini gerçekleştirdi.

Firdevs'i ziyarete gelen Usta, 'İyileştiğin zaman seni buradan davul ve zurna ile çıkartacağız ve sana Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde davul çalma dersi verdireceğiz' dedi. Ramazan davulcularını görünce çok sevinen Firdevs eline tokmağı alarak davul çaldı.

TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE HASTANEDEN TABURCU EDECEĞİ'

Hastaneye ziyarete gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Firdevs bize bir görüntü göndermiş sosyal medyadan. Ramazanda davulcular güzel mani söyleyerek geçiyor ya sokaklardan. Onu özlemiş. Burası hastane olduğu için normalde buradan geçmiyor davulcular. O da ne olur bir gece buradan da geçsinler diye bir talepte bulunmuş. Biz de başhekim beyden rica ettik. Firdevs hanımı aşağı indirelim en azından davulu gerçek bir görsün istedik' dedi

Davulcuları görünce çok sevinen Firdevs Özer, 'Ben çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum geldiği için. Hediyeleri ile çok mutlu etti beni. Ben Ramazan ayını çok seviyorum. Hastanede olduğum için davul sesini duyamadım. Buradan geçmediğini sanıyordum. Hemşire ile böyle bir video çektik. Böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. Bana da büyük bir sürpriz oldu. Benim için çok güzel bir anı oldu' dedi.

KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU
KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU
KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU

YORUMLAR
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Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Kemoterapi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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