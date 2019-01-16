Son Dakika Haberleri: Kanser Hastası Genç Kıza Fenerbahçe Forması

Kanser Hastası Genç Kıza Fenerbahçe Forması

2 saat önce

Burdur'da bir süredir mide kanserine karşı savaş veren lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin tüm oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.

Kanser Hastası Genç Kıza Fenerbahçe Forması, System.String[]
Burdur'da bir süredir mide kanserine karşı savaş veren lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin tüm oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı'yı ziyaret etti. Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Başkanı Müslüm Tapanlı ile birlikte İrem Ayvalı'yı ziyarete giden Kurt, genç kızla bir süre sohbet etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ayvalı'ya, Kurt tarafından Fenerbahçeli oyuncuların imzasının bulunduğu forma hediye edildi.

Ayvalı, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Kurt ve Tapanlı'ya teşekkür etti. Ayvalı, "Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden birini aldım. Kurt'a ve Müslüm Tapanlı'ya hem beni ziyaret geldikleri hem de bu güzel armağanı sundukları için teşekkür ederim" dedi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Gran Canaria ile Karşılaşacak Ziraat Bankası Genel Müdürü, Kredi Kartı Borcu Olanlara Verilecek Kredinin Detaylarını Anlattı

Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:41:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser Hastası Genç Kıza Fenerbahçe Forması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]