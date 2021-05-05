Kanser hastası kadın 9 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kanser hastası kadın 9 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

05.05.2021 12:11
Kanser hastası kadın 9 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu, System.String[]

Kanser hastası kadın, Diyarbakır'da 9 saat süren cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Kanser hastası kadın, Diyarbakır'da 9 saat süren cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Mardin'de yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Sultan Yarancı'nın 5 ay önce mide rahatsızlığı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Gün geçtikçe şikayetleri artan Yarancı ileri tetkik için ailesi tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan incelemede pankreas kanseri teşhisi konulan Yarancı'ya laparoskopik cerrahi uygulandı.

Yarancı, 5 ay sonra şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

"Şimdi durumum iyi"

Sultan Yarancı, AA muhabirine Kürtçe, midesinde dayanılmaz ağrı hissettiğini, bunun üzerine Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Pankreasında kitle tespit edildiğini ifade eden Yarancı, imkanı olmadığı için ameliyat için İstanbul ya da Ankara'ya gidemediğini belirtti.

"Doktorlar bu hastanede ameliyat edebileceklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun. Başarılı ameliyat ettiler. 9 saat sürdü. Çok sıkıntı da çekmedim." diyen Yarancı, sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Yarancı, "Şimdi iyiyim. Allah razı olsun doktorlardan. Onlardan çok memnunum." diye konuştu.

"Diyarbakır'da ilk yapılan ameliyat"

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Cerrahi Onkolog Prof. Dr. Bahri Çakabay, pankreas cerrahisinin kapalı yöntemle yapıldığı Türkiye'deki az sayıda merkezden biri olduklarını söyledi.

Kanser cerrahisinde uygulanan kapalı yöntemin çok başarılı sonuçlar verdiğini belirten Çakabay, kapalı yöntemle yapılan ameliyatın en büyük faydasının hasta konforu olduğunu, hastanedeki yatış süresinin azaldığını ifade etti.

Çakabay, "Pankreas kanseri iyi tedavi edilmediği takdirde yaşam süresini çok hızlı bir şekilde kısaltıyor. Hastalık çok belirti vermiyor." diye konuştu.

Beş ay boyunca mide ağrısı şikayeti yaşayan hastanın pankrasında kitle tespit ettiklerini aktaran Çakabay, şöyle konuştu:

"Safra yolu tamamen tıkanmış. Sarılığa neden olmuştu. İncelemelerimizi yaptık, ameliyat kararı aldık. Ameliyatını kapalı olarak bitirdik. Ameliyatı 9 saat sürdü. Hastamızı birinci gün yoğun bakımdan çıkardık. Çok küçük bir ameliyat olmuş gibi bir tablo vardı. Diyarbakır'da ilk yapılan bir ameliyat bu. Bizim için de güzel bir sonuçtu. Çok ağrılı oluyor bu ameliyatlar. Ameliyat sonrası çok sıkıntılı geçer. Hasta kapalı ameliyata uygunsa çok konforlu olur. Hasta da mutlu oldu biz de mutlu olduk."

Doç. Dr. Çakabay, hastanın sağlığına kavuştuğunu, yakında taburcu edileceğini anlatarak, bu ameliyatı hastanelerinde standart hale getirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Mardin, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kanser hastası kadın 9 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


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