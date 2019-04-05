Kanser Hastası Kadın, Annelik Hayalini "Dondurdu"

Evlendikten kısa bir süre sonra meme kanseri teşhisi konan İzmirli Gizem Özçiçek, hastalığa rağmen anne olma hayaline embriyo dondurma işlemi sayesinde tutundu.
İzmir'in Aliağa
ilçesinde bir şirkette çalışan Özçiçek, Fırat
Okan Özçiçek (42) ile 3 Mayıs'ta dünya evine girdi.
Henüz bir haftalık evliyken göğsündeki kitleden şüphelenmesi sonrası İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Özçiçek, meme kanseri teşhisi konmasının ardından Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu tarafından ameliyat edildi.
Ameliyat sonrası ise çiftin tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoları donduruldu.
Çocuk sahibi olmak için tedavi sürecinin tamamlanmasını bekleyen Özçiçek, sağlık durumunun iyileşmesi sonrası iş hayatına geri döndü.
Gazetecilere açıklama yapan Özçiçek, tedavi süresince mücadeleyi hiç bırakmadığını belirterek, "Daha anne olacaktım, eşim baba olacaktı. Ameliyattan sonra ilk işimiz embriyo dondurmak oldu. Şimdi onlar bizi bekliyor, yaklaşık bir sene sonra hamilelik işlemlerine başlayacağız. Tıp, benim hayallerimi destekledi. Embriyo dondurma yöntemiyle belki 1-2 sene sonra anne olabileceğim. En büyük hayalim sağlıklı bir şekilde bu hayatı sürdürmek eğer Allah nasip ederse de bir evlat." diye konuştu.
Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Rüçhan Uslu da kemoterapi alacak kişilerin eğer evliyse embriyo, değilse erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta saklama yoluna gidebileceğini belirtti.