Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı - Son Dakika

Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı

29.04.2021 11:17
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı, System.String[]

Sındırgı'nın dünyaca ünlü 3 bin yıllık kültürü Yağcıbedir halısı kanser hastası kadına moral oldu.

Sındırgı'nın dünyaca ünlü 3 bin yıllık kültürü Yağcıbedir halısı kanser hastası kadına moral oldu.

Denizli'de yaşayan ve 6 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Karabay televizyon programında gördüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesine ait Yağcıbedir halısına hayran kaldı. Aslen Burdur Yeşilova köyünden olan Karabay çocukluğundan bu yana Isparta halısı dokuyordu. Denizli'ye yerleştikten sonra halı dokumayı bırakan ancak Yağcıbedir halısını görüp psikolojik destek olsun diyerek tekrar dokumaya başlama kararı alan Karabay, soluğu Sındırgı ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde aldı.

Televizyon programında da yer alan Şahinkaya Muhtarı Hamza Gürlek'e ulaşan Karabay, tezgah, ip ve motif talebinde bulundu. Muhtar aracılığı ile Yağcıbedir halı kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen Sındırgı Belediye Başkanı ile tanışan Ayşe Karabay, Başkan Yavaş tarafından gerekli malzemeler temin edildi. Ayşe Karabay kanserle mücadele ederken bir yanda da rahatlamak için Yağcıbedir halısı dokuyor. Dokuduğu halılar da Sındırgılı esnaf tarafından satışa çıkarılıyor.

"Yağcıbedir sadece bir halı değil, dokuyucunun duygularını ilmek ilmek işlediği bir kültürdür"

Bir kültürün yansıması Yağcıbedir halısının dokuyucu olarak daha geniş kitlelere ulaşması ve özellikle kanser hastası bir kadına moral olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait, 3 bin yıllık bir kültür değerini yansıtan Yağcıbedir halısı Sındırgı şehrinin en büyük markası. Yaptığımız bütün çalışmalarda işlerde bugün, Yağcıbedir halısını ön plana çıkarmayı, bu kültürün hikayesini gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Bu değerle beraber de tanınıyoruz, biliniyoruz. Bugün Sındırgı'nın adını belki duymamış, ama Yağcıbedir halısını bilen çokça kültür sevdalısı insanlar var. İşte biz de bu yaptığımız çalışmalar nezdinde, ulusal medyada yer alan bir televizyon programında Ayşe ablamız Denizli'den, bizim tanıtım programlarından birisini izlemiş, kendisi eskiden halı dokumuş, ama yöresinde halı görecek, ona halının desenini, ipini tezgahını verecek birini bulamamış. O televizyon programında görünce de programda yer alan Şahinkaya mahalle muhtarımızla irtibata geçmiş. Arkasından da bize ulaştı. Aynı zamanda kendisi de geldi ki hikayesi de derin, kanser tedavisi gördüğünü, kendine psikolojik olarak bir meşguliyet aradığını, bu kültürü sevdiğinden dolayı da ta çıkıp Denizli'den Sındırgı'ya geldiğini söyledi. Bizleri de tabi duygulandırdı. Kendisi mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Çünkü neden? Sağlıkla olan tedaviye az da olsa bir katkımız oluyor. Hem de bir kültürü Sındırgı'dan aldık, Denizli'de oralarda da bu işin olması, bizim için çok önemli bir hadise. Çünkü bir medeniyetin en büyük değeri kültürdür, sanattır, hikayedir. Yani geçmişle bağlantısını koparan milletler geleceğe asla güven içerisinde bakamazlar, ben Ayşe ablayı tebrik ediyorum. Azminden dolayı."

Dokuduğu ilk Yağcıbedir halısı ile Başkan Yavaş'ı ziyaret eden Ayşe Karabay, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karabay İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben 1963 Salda doğumluyum. Burdur Yeşilova. Biz köyümüzde ortaokuldan çıktıktan sonra başladık halı dokumaya, ben Denizli'ye gelesiye kadar halı dokudum. Isparta da bir halıcımız vardı, köyümüzde de kooperatifti. Herkes dokuduğu için, ben de severek dokuduğum için, televizyon programında gördüm. Dedim ki ulaşabilirsek ben yapayım, dokuyayım. Evimiz de müsait olduğu için kurdum. Arada bir işim bittikçe kendim oynamak için dokuyorum. Ben kanser tedavisi gördüm. Beş sene bitti. Altıncı yıla girdim yeni. Şimdilik iyiyim çok şükür. Sonram da iyi olur inşallah. Beş defa ameliyat geçirdim. Yağcıbedir'i reklamda gördüm ben. Programda gördüm. Muhtarımız yardımcı oldu Allah razı olsun. Onun sayesinde tanıştık. Geldik başkanım da yardımcı oldu. Başkanım da verdi. Tezgahımızı aldık gittik. Onun sayesinde yapıyorum. İşim bittikçe yapıyorum. Acelesi olmadığı için. Ne kadar gücüm yeterse o kadar yapıyorum. Evde halı da bana bir meşguliyet oluyor" dedi.

Kansere yakalandığını öğrendiğinde hiç üzülmeyen ve moralini her zaman yüksek tutarak kendine çeşitli uğraşlar bulan Karabay, "Ben kendi sağlığıma hissettiğim anda zaten hiç üzülmedim. Derdi veren dermanını da verirmiş diyerek gittim hastaneye. Umut kapıları. Herkes güzellik salonlarına gidiyor, güzelleşmek için, biz de tedavi olmak için, güzelleşmek için geliyoruz diyordum kemoterapiye giderken. Ben her zaman Allah'tan şifa diledim. Cümlemize şifa versin. Benim gibi olan binlerce hasta var. Elhamdülillah iyiyiz. Allah razı olsun doktorlarımızdan" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı

Balıkesir, Denizli, Burdur, Kanser, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:58:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement