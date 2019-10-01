Kanser hastası, laparoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan mide ile yemek borusu kanseri 43 yaşındaki Neşet Kılıç, laparoskopik (kapalı ameliyat) ile sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen laparoskopik ameliyat, hem hastaların daha hızlı sağlığına kavuşmasına hem de vatandaşın başka illere sevk edilmesinin önüne geçti.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede laparoskopik yöntemle ameliyatların başarıyla yapıldığını belirtti.

İnsanların bu ameliyat için büyük şehirlere gitmesine gerek kalmadığını belirten Çelik, "Bu tür ameliyatlarda Türkiye'nin büyük merkezlerinden daha deneyimliyiz. Daha çok vakalarımız ve deneyimli cerrahi ekibimiz var. Genel cerrahi kliniği olarak bu ameliyatları burada yapabiliyoruz. Bunun da dışarıya sağlık nedeniyle yaşanan göçü ciddi oranda azaltacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Karahan ise yutkunamadığı için hastaneye başvuran Kılıç'a yapılan tetkikler sonucu yemek borusu kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Hastanın cerrahi hazırlık için onkolojik tedavi gördüğünü anlatan Çelik, şu bilgileri verdi:

"Hastamızı kapalı yöntemle yemek borusu kanseri ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası hasta ikinci günden itibaren yürümeye, 5. gün de yemek yemeye başladı. Şu anda sağlığı gayet iyi ve kendisini taburcu ettik. Mide ve yemek borusu kanseri yaygın bir hastalık. Hastalığın başlıca sebepleri tuzlu balık ve otlu peynirin yanında kadınların da tandır dumanına maruz kalmalarıdır. Bundan dolayı bölgede mide ve yemek borusu kanseri hastalarıyla çok fazla karşılaşıyoruz."

Hasta Kılıç da tedavi için birçok şehre gittiğini belirterek, "Burada ne denildiyse oralarda da aynı şeyler söylendi. İyi ki ben başka şehirde ameliyat olmadım. Şu anda çok iyiyim. Hocalarıma ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.