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Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor - Son Dakika

Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor

27.06.2021 09:48
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor, System.String[]

Kuaför Hüseyin Alkan, lösemiden dolayı saçlarını kaybeden minik bedenlere gerçek saçtan ücretsiz peruk yapıyor.

Kuaför Hüseyin Alkan, lösemiden dolayı saçlarını kaybeden minik bedenlere gerçek saçtan ücretsiz peruk yapıyor. Bu süreçte 200'den fazla kişiye peruk yapan kuaför, bağışlar geldikçe temeline yüreğini koyduğu bu hikayeye devam edeceğini söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kuaförlük yapan Hüseyin Alkan, 4 yıl önce başlattığı proje ile kanserden dolayı saçlarını kaybeden kişilere ücretsiz peruk üretmeye başladı. Özellikle küçük yaştaki kişilerin yüzlerinde tebessüm bırakan Hüseyin Alkan, saç bağışı geldikçe bu uygulamaya devam edeceğini ifade etti. 4 yıl süre boyunca 200'ü aşkın kanser hastası kişiye Türkiye'nin hangi bölgesinde olsun renk renk ve farklı modellerde peruklar gönderen Hüseyin Alkan, takdir topladı. 40 ve üzerindeki santimlerde saçlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Alkan, saç bağışı yapacak kişilerin saçlarını da ücretsiz kesiyor. Hüseyin Alkan çalıştığı sırada ise dükkanını ziyaret eden minik Ela'ya peruk taktı. Ela'nın ise mutluluğu görülmeye değerdi.

"Daha çok ulaşacağım minik kalpler var"

Yaptığı peruklarla kanser hastası kişilere moral olmaya devam edeceğini söyleyen Hüseyin Alkan, "Temeline yüreğimi koyduğum 4 yıl önce başladığım bir hikaye. Her geçen gün onların mutlulukları ile büyüyen içimde tarifsiz duygulara neden olan kıymetli bir hikaye bu. Daha çok yolu var. Daha çok ulaşacağım minik kalpler var. Bu oluşumda Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan meslektaşlarımdan ve takipçilerimden aldığım destek ve dua için kalben minnet doluyum. Bu yolda beraber savaş verdiklerimiz de var, kaybettiklerimiz de var. Tüm inancım ile onların yüzünde bir gülümseme oluşturmaya, moral olmaya devam edeceğim" dedi.

"4 yıldır ortalama 250 peruk bağışı yaptık"

Daha çok insana ulaşmak için 40 santim ve üzere saçlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Alkan, "İlk peruk başı verdiğim kişi Şeyda isminde güzel bir kızımızdı. 17 yaşındaydı. Son peruk başlığını verdiğimiz kişinin ismi ise Ela. Çok tatlı bir kızımız. Yaş fark etmeksizin bütün kalplere dokunuyoruz. 4 yıldır ortalama 250 peruk bağışı yaptık. Bizim tek ihtiyacımız 40 ve üzeri santimde saçlar oluyor. Bu saçları meslektaşlarımız bize gönderebiliyor. Müşterilerimiz salonlarımıza gelerek ücretsiz kestirerek bağış yapmış olabiliyor. Bununla beraber biz bunları toplayarak kimin ihtiyacı olduğunu şehir ve yer gözetmeksizin ücretsiz kargo yaparak onları ulaştırabiliyoruz. Bu doğrultuda onların minik kalplerine dokunarak yüzlerindeki minik tebessüm bize inanılmaz bir duygu veriyor. Bu mesleğin üzerinde bir duygu. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o bize büyük bir başarıdır. Onlara moral depolamak için biz bu işe gönül koyduk. Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu benim yapabileceğim bir iş değildi. Bu yolda öncü olduk" diye konuştu. - SAMSUN

Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor
Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor

Hüseyin Alkan, Samsun, Kuaför, Kanser, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanser hastası minik bedenlerin kalplerine, ücretsiz 'peruk' yaparak dokunuyor - Son Dakika


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