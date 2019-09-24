Kanser hastası Nida'ya

Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, İzmir'de kanser tedavisi gören Nida Karadal'ı hastaneye yaptıkları sürpriz ziyaretle mutlu etti.

Narlıdere ilçesinde yaşayan Özkan ve Gülcan Karadal çiftinin çocuğu 16 yaşındaki Karadal'a 5 ay önce ses kısılması şikayetiyle gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'nde "Non-Hodgkin Lenfoma" kanseri teşhisi kondu.

Hastanede 4 aydır kemoterapi tedavisi geren Karadal'a Ahbap Derneği'nin Başkanı Levent'in ardından derneğin İzmir gönülleri ziyaret etti.

Karadal'ın kaldığı odaya Haluk Levent ve sanatçı Edis'in maskelerini takarak giren gönüllüler, bir süre Nida ve annesi Gülcan Karadal ile sohbet etti.

Grup, Nida'ya üzerinde hayranı olduğu Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın resminin bulunduğu tişört hediye etti, sanatçı Murat Dalkılıç'ın telefonla gönderdiği mesajı izletti.

"Bugün çok mutlu oldum"

Nida Karadal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahbap İzmir gönüllülerinin kendisine yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Hediyeyi çok beğendiğini belirten Karadal, "Murat Dalkılıç çok sevdiğim bir sanatçı, onun mesajını izlerken heyecanlandım. Bugün çok mutlu oldum, beni ziyarete gelen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Ahbap İzmir İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Enes Ceylan da grup üyeleri olarak Nida'yı ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Tedavi süreci boyunca Nida ve tüm hasta çocukların yanında olarak devam eden tedavileri boyunca onlara moral vermeye devam edeceğiz." dedi.

Anne Gülcan Karadal ise kızını yaşadığı rahatsızlıktan dolayı içine kapandığını ama Levent'in yaptığı ziyaretin ardından kızının kendileriyle daha çok temas kurmaya başladığını, bugünkü ziyaretle de kızının yine yüzünün güldüğünü sözlerine ekledi.