Son Dakika Haberleri: Kanser hastası oğlu için eşinin tahliyesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Kanser hastası oğlu için eşinin tahliyesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı

Kanser hastası oğlu için eşinin tahliyesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı

1 saat önce

Kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için tutuklu eşinin tahliye edilmesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı. Ataç, eşinin tahliyesi için bir süredir sosyal medyada kampanya yürütüyordu.

Kanser hastası oğlu için eşinin tahliyesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı, System.String[]

Kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için tutuklu eşinin tahliye edilmesini isteyen Zekiye Ataç gözaltına alındı. Ataç, eşinin tahliyesi için bir süredir sosyal medyada kampanya yürütüyordu. Daha önce 2,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Zekiye Ataç'ın gözaltına alındığını HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu. Gergerlioğlu mesajında, "Babası tutukluydu, dün de annesi Zekiye Atac'ı gözaltına aldılar. Bu nasıl vicdansizlık, ölmek üzere bu çocuk... hic mi insanlık kalmadı..!" ifadelerine yer verdi.



İki hafta önce euronews Türkçe'ye konuşan Zeki Ataç, "Hiç değilse Yargıtay süreci bitene kadar gelsin oğlunun başında dursun. Oğlumun şu an babasına çok ihtiyacı var, çok geç olmadan..." demişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 
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