Kanser hastası oğlunu tedavi ettirmek isteyen baba yardım bekliyor - Son Dakika

BURSA'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede testis kanseri (testiküler kanser) teşhisi konulup ameliyat olan Göksel Akkoyun'un (18) vücudundaki kanserli hücre 6 ay sonra böbreğinin üzerine sıçradı. 15 gün içerisinde yapılacak ikinci ameliyat için yaklaşık 300 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirten baba Yüksel Akkoyun (42), "İlaç alabilmek için evimdeki televizyonu bile sattım. Yardım istiyorum" dedi.

Bursa'da, babasıyla birlikte yaşayan Göksel Akkoyun, Nisan ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tahlilleri yapılan Göksel Akkoyun'a testis kanseri teşhisi konuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 gün sonra ameliyat olan Akkoyun'un testisleri alındı. Tedavisi devam eden Akkoyun'un vücudundaki kanserli hücre, bu kez böbreğinin üzerine sıçradı. Göksel Akkoyun, kemoterapinin yan etkileriyle dirençsiz kalınca, 20 yıldır eczacı teknisyeni olarak çalışan baba Yüksel Akkoyun, işinden ayrılmak zorunda kaldı. Eşinden ayrı olduğu için oğluna hem annelik hem babalık yapan Yüksel Akkoyun, ilaç ve hastane masraflarını ödeyemez duruma geldi. İkinci ameliyatın risk faktörünün yüksek olmasından dolayı Türkiye'deki yalnızca birkaç özel hastanede yapıldığını belirten Yüksel Akkoyun, ameliyatın ücretinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu belirtti. Hiçbir geliri olmayan baba Yüksel Akkoyun, başlatmış olduğu valilik onaylı yardım kampanyasına destek bekliyor.