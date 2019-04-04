Kanser Hastası Tuğçe, Hayatını Kaybetti
16 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Tuğçe Top (25), yaşamını yitirdi.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Tuğçe Top (25), yaşamını yitirdi.
Gemlik'te yaşayan Tuğçe Top'a geçen yıl Mayıs ayında gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Uzun süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Top, 3 gün önce fenalaşınca Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kızın 2 kez duran kalbi çalıştırıldı. Ancak Tuğçe Top, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ailesi ve arkadaşlarını yasa boğan Tuğçe Top'un cenazesi öğlende ilçede toprağa verilecek.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
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