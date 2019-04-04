Son Dakika Haberleri: Kanser Hastası Tuğçe, Hayatını Kaybetti

Kanser Hastası Tuğçe, Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Tuğçe Top (25), yaşamını yitirdi.

Kanser Hastası Tuğçe, Hayatını Kaybetti, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Tuğçe Top (25), yaşamını yitirdi. 

Gemlik'te yaşayan Tuğçe Top'a geçen yıl Mayıs ayında gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Uzun süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Top, 3 gün önce fenalaşınca Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kızın 2 kez duran kalbi çalıştırıldı. Ancak Tuğçe Top, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ailesi ve arkadaşlarını yasa boğan Tuğçe Top'un cenazesi öğlende ilçede toprağa verilecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:24 Kaynak: DHA

Gemlik, Bursa, Güncel
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