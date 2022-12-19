Ezel'in dolandırdığı hasta yengesinin yüzünü güldürecek haber! Seyircilerden destek geldi - Son Dakika
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Ezel'in dolandırdığı hasta yengesinin yüzünü güldürecek haber! Seyircilerden destek geldi

19.12.2022 21:07

Kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar, Müge Anlı'nın canlı yayınında, "Eşek gibi çalışıp parayı ödeyeceğim. Özür dilerim" diyerek gözyaşı dökmüştü. Bu açıklamalar sonrası Bayraktar'ın mağdur ettiği yengeye destek seyircilerden geldi. Yapılan bağışlar kapsamında 150 bin lira toplanırken 9 bin lira da Ezel verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, bugün de konuşulmaya devam etti. Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi ağabeyinden alarak harcayan Bayraktar, günler sonra pişman oldu.

150 BİN LİRA TOPLANDI

Ezel Bayraktar'ın kripto para borsasında tedavi parasını kaybettiği Tuğba isimli yengesine sevindirici geldi. Programa içi para dolu çantayla gelen Müge Anlı seyircilerden gelen bağışlar sayesinde 150 bin liranın toplandığını belirtti. Anlı, 9 bin liranın da Bayraktar'dan geldiğini söyledi.

"EŞEK GİBİ ÇALIŞIP ÖDEYECEĞİM"

Yengesinin tedavi parasını yediğini söyleyen Ezel Bayraktar, geçtiğimiz günlerde ailesinden ve Müge Anlı'dan özür diledi. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen Bayraktar, "Benim hayalim oyuncu olmak ve bu yola baş koydum. Sıradan bir insan olarak yaşamak istemiyorum. Parayı savurdum ve bilinçsiz davrandım. Çalışıp parayı ödeyeceğim. Gündüz ayrı yerde gece ayrı yerde çalışayım. Ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Ben özür diliyorum ve artık canlı yayına çıkmak istemiyorum. Eşek gibi çalışayım, parayı toplu veremem ama parça parça vereceğim" demişti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Canlı yayına çıkmak istemediğini söyleyen Bayraktar, yaşadığı pişmanlıklardan dolayı programda hüngür hüngür ağladı. Anlı ise aileye Bayraktar'a yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Mağdur edilen Tuğba ise ailenin kendi içinde parayı toplamalarını istedi.

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Son Dakika 3. Sayfa Ezel'in dolandırdığı hasta yengesinin yüzünü güldürecek haber! Seyircilerden destek geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezel'in dolandırdığı hasta yengesinin yüzünü güldürecek haber! Seyircilerden destek geldi - Son Dakika
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