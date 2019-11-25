Kanser hastasının eşyalarının bulunduğu aracı çalan hırsız yakalandı

3 ay önce yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden Kaan Sunal'ın eşyalarının içerisinde bulunduğu aracı çalan hırsız 'Cin Ali' lakaplı Ali A. çıktı. Ali A. çaldığı bir başka araçla Ankara'ya gitmek üzereyken kaza yapması sonucu yakalandı. Kaan Sunal'ın eşyalarının bulunduğu aracın çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, Ali A. adliyeye sevk edildi.



Olay, geçen Cuma sabah 06.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin arka sokağında park halinde olan aracın yanına gelen bir şahıs, dakikalar içerisinde otomobili çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Polis, otomobili çalan kişinin 'Cin Ali' lakaplı otomobil hırsızı Ali A. (52) olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ekiplerce şahısı yakalama çalışması başlatıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahısı yakalama çalışmaları sürerken, Ali A. başka bir aracı çaldıktan sonra araçla Kocaeli'nde kaza yaptı ve polis ekiplerince çalıntı araçla birlikte yakalandı. Ali A. gözaltına alınarak Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Cezaevinden çıkar çıkmaz 5 otomobil çaldı, araçlardan birinde Kaan Sunal'ın eşyaları vardı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ali A.'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı, çıkar çıkmaz 5 ayrı otomobil çaldığı, araçlardan birinin Maltepe'de kanser tedavisi gören Kaan Sunal'ın eşyalarının bulunduğu otomobil olduğu belirlendi.



"Araç umurumuzda değil, yeter ki Kaan'ın eşyalarını geri getirsinler"



15 Kasım günü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin arka sokağında park halindeyken Ali A. tarafından çalınan aracın içerisinde 3 aydır kanser tedavisi gören Kaan Sunal'a ait eşyalar olduğu öğrenildi. Hırsızlık olayından sonra konuşan aile fertlerinin, "Aracın içerisinde Kaan'a ait kıyafetler ve eşyaları var. Araç umurumuzda değil, yeter ki Kaan'ın eşyalarını geri getirsinler" dediği öğrenildi. Yaşanan trajik hırsızlık olayı sonrası Kaan Sunal 21 Kasım günü saat 09: 30 sıralarında hayata gözlerini yummuş ve Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan namazın ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.



Kanser hastası gencin eşyalarının bulunduğu aracı çalan şahıs suçlamaları reddetti



'Cin Ali' lakaplı Ali A.'nın emniyetteki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ali A.'nın, 15 Kasım günü Maltepe'de özel bir hastanenin önünden çalınan aracın nerede olduğu sorusuna da, "Ben o aracı da çalmadım, başka araç da çalmadım" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.



Çaldığı aracı Ankara'daki tanıdıklarına götürüp parçalara ayıracaktı



Ekiplerin çalışmaları neticesinde, Kocaeli'de çaldığı araçla kaza yaptıktan sonra yakalanan Ali A.'nın otomobille birlikte Ankara'ya gitmek üzere olduğu, aracı Ankara'da bulunan tanıdıklarına götürüp burada parçalara ayıracağı tespit edildi. Öte yandan, çalıntı araçta yapılan aramada mağdur otomobil sahibine ait ziynet eşyaları bulundu.



Emniyette otodan hırsızlık, suç örgütü kurma gibi suçlardan 27 adet kaydı olduğu öğrenilen 'Cin Ali' lakaplı Ali A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaan Sunal'ın eşyalarının bulunduğu aracın çalınma anı güvenlik kamerasında



Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin park halindeki otomobilin yanına gelerek kapısını açtığı, bir süre sonra otomobili çalıştırarak oradan ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL