Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar - Son Dakika

Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar

14.04.2021 18:46

Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar Motosikletini satıp akülü sandalye alacaktı Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen adam yardım bekliyor Gaziantep'te yaşayan ve dördüncü evre kanser hastası olan Ömer Atlar, akülü sandalye almak için satmak istediği...

Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar

Motosikletini satıp akülü sandalye alacaktı

Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen adam yardım bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve dördüncü evre kanser hastası olan Ömer Atlar, akülü sandalye almak için satmak istediği motosikletinin çalınmasının ardından zor günler geçiriyor. Motosikletin çalındığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, talihsiz adam hastalığı nedeniyle yürüyemediği için yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 36 numaralı sokakta bulunan bir garajda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, dördüncü evre böbrek kanseri hastası olan ve vücudunun pek çok noktasında tümör bulunan Ömer Atlar (54), hastalığı nedeniyle yürüyemediği için 7 bin lira değerindeki motosikletini satarak akülü sandalye almak istedi. Motosikleti için bir alıcıyla pazarlık yapan ama anlaşamayan Ömer Atlar, garajdaki motosikletinin ertesi gün çalınmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ve motosikletini satarak akülü tekerlekli sandalye alma hayalleri kuran talihsiz adam, çalınma anları güvenlik kameralarınca da kaydedilen motosikletinin bulunması için yardım bekliyor.

"Yürüyemediğim için satıp akülü sandalye alacaktım"

Yaşanan olayın şoku yaşadığını söyleyen ve çalınan motosikleti satarak akülü sandalye alma hayali kurduğunu söyleyen Ömer Atlar, "Dördüncü evre böbrek kanseri hastasıyım. Hastalığımdan önce sıfır bir motosiklet almıştım. Hastalığım ortaya çıktıktan ve tedavi süreci başladıktan sonra yürüyememeye başladım. Bu nedenle motosikletimi satarak akülü bir tekerlekli sandalye almak istiyordum. Hatta motosikletime bir alıcı çıktı, 6 bin 800 lira teklif etti. Ben de 7 bin lira isteyince anlaşamadık. İki gün sonra ise garajda bulunan motosikletim çalındı. Çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı" dedi.

"Hem motorumu hem de hayallerimi çaldı"

Şahsın motosikleti eliyle koymuş gibi çaldığını ve hayallerini de yıktığını ifade eden Atlar, "Görüntülerdeki kişi de kim bilmiyorum ama direkt oraya odaklanarak kapıyı açıyor ve kendi malıymış gibi motosikleti çalıp gidiyor. Ben, hastalığım nedeniyle yürüyemediğim için o motosikleti satıp akülü bir tekerlekli sandalye alacaktım. Çocuklarım da küçük olduğu için bana bakamıyorlar. Hem motorumu hem de hayallerimi çaldılar" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerden talebim motorumun bulunması ya da akülü sandalye"

Çalınan motosikletin emniyet ekiplerince bulunacağına inandığını söyleyen ve bulunamaması durumunda yetkililerden akülü bir sandalye talep eden Atlar, "Motosikletim çalınalı 3-5 gün oldu. Emniyet ekiplerine olan güvenim ve inancım tam. Motosikletimi bulup getireceklerine inanıyorum, hala umudum var ama zaman geçtikçe de umutlar azalıyor. Eğer bulunamazsa da maddi olarak kimseden bir beklentim, bir yardım talebim yok ama devlet yetkilileri bir akülü araba imkanı sağlarsa Allah razı olsun derim" diye konuştu.

Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar
Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar
Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar
Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar

Şehitkamil, Gaziantep, Kanser, Tümör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanser hastasının hem motosikletini, hem de hayallerini çaldılar - Son Dakika


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