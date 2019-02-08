Son Dakika Haberleri: Kanser Hücrelerine Sızan İlacın Denemeleri Başarılı Oldu
BBC

Kanser Hücrelerine Sızan İlacın Denemeleri Başarılı Oldu

44 dakika önce

Bilim insanları, kanser tedavisine yanıt vermeyen 150 kişi üzerinde denenen ve kanser hücrelerine sızarak etkili olması hedeflenen ilacın pek çok hasta için umut olabileceğini söyledi.

Kanser Hücrelerine Sızan İlacın Denemeleri Başarılı Oldu, System.String[]
İngiltere'de yeni geliştirilen bir kanser ilacının hastalığı ilerlemiş kişiler için umut olabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları hastalıkları ilaca tepki vermeyen 150 kişi üzerinde denenen "TV" (Tisitumab Vedotin) adlı ilacın kanser hücrelerine sızarak hücrelere içeriden saldırdığını söylüyor.

İlacın 6 aya kadar etkili olduğu ifade ediyor.

Merkezi Londra'da bulunan Kanser Araştırmaları Enstitüsü ile Royal Marsden Kanser Hastanesi uzmanlarının birlikte geliştirdiği ilaç, akciğer, rahim ağzı, mesane ve yumurtalık dahil toplam altı kanser türünde denendi.

Mesane kanseri hastalarının yüzde 27'sinde olumlu sonuç alındı.

Sonuçları Lancet Oncology adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mesane kanseri hastalarının yüzde 27'si, rahim ağzı kanseri hastalarının da yüzde 26'sı tedaviye olumlu yanıt verdi.




Özofagus kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında bu oran yüzde 13 oldu. Endometriyal kanserli hastaların yüzde yedisinde tömürün küçüldüğü ya da büyümesinin durduğu görüldü.

Şimdi araştırma, bağırsak ve pankreas kanseri hastalarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Araştırmada, bu ilaca yanıt verebilecek hastaları belirlemek amacıyla marker'lar da test ediliyor.

Uzmanlara göre, bir antikora iliştirilen TV, doku faktörü adı verilen reseptörü hedef alıyor. Birçok kanser hücresinin yüzeyinde yüksek seviyede doku faktörü bulunuyor. İlacın daha sonra, girdiği hücreleri parçaladığı belirtiliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:29 

Londra, İngiltere, TV, Teknoloji
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