Kanser hücrelerinin 'yamyamlık' yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi

ABD'de bilim insanları 'yamyamlık' yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.

Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için yamyamlık yaparak etrafındaki hücrelerden 'enerji' topladığını açıkladılar. Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.

Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu. Özellikle göğüs kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önemli bir çalışma olduğu bilim adamları tarafından açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Yeşil yamyam hücrelerin kırmızıları yiyerek enerji topladığı anların görüntüsü