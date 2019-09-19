Son Dakika Haberleri: Kanser hücrelerinin 'yamyamlık' yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
Son Dakika Dünya Haber

Kanser hücrelerinin 'yamyamlık' yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi

2 saat önce

ABD'de bilim insanları 'yamyamlık' yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.

Kanser hücrelerinin 'yamyamlık' yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi, System.String[]

ABD'de bilim insanları 'yamyamlık' yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.

Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için yamyamlık yaparak etrafındaki hücrelerden 'enerji' topladığını açıkladılar. Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.

Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu. Özellikle göğüs kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önemli bir çalışma olduğu bilim adamları tarafından açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser hücrelerinin 'yamyamlık' yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]