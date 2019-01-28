Son Dakika Haberleri: "Kanser ilacı yumurtlayan" tavuklar yetiştirildi

"Kanser ilacı yumurtlayan" tavuklar yetiştirildi

13 dakika önce

Yumurtalarının beyazında kanser tedavisinde kullanılan etken maddeleri barındıran, genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirildi.

Yumurtalarının beyazında kanser tedavisinde kullanılan etken maddeleri barındıran, genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 

Ekonomi
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