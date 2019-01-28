"Kanser ilacı yumurtlayan" tavuklar yetiştirildi
13 dakika önce
Yumurtalarının beyazında kanser tedavisinde kullanılan etken maddeleri barındıran, genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirildi.
Yumurtalarının beyazında kanser tedavisinde kullanılan etken maddeleri barındıran, genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58
Bilim Adamları Kanser İlacı Yumurtlayan Tavuklar Yetiştirdi
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