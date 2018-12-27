Son Dakika Haberleri: Kanser İlaçlarını Çaldığını İtiraf Etti Serbest Bırakıldı

Kanser İlaçlarını Çaldığını İtiraf Etti Serbest Bırakıldı

50 dakika önce

Kocaeli'de özel bir hastanede onkoloji ilaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları kabul eden hastanenin eczane teknikerinin de aralarında olduğu 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kanser İlaçlarını Çaldığını İtiraf Etti Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kocaeli'de özel bir hastanede onkoloji ilaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları kabul eden hastanenin eczane teknikerinin de aralarında olduğu 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele'de özel bir hastanedeki onkoloji hastalarının kullandığı kanser ilaçlarının eksik çıkması sonucu hastanede inceleme başlatıldı. 42 bin TL'lik ilacın kayıtlarda görünmesine rağmen hastanede olmadığını tespit eden hastane yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri ise ilaçları hastanenin eczane teknikeri olarak çalışan A.K.'nin çalarak, aynı hastanede fizik tedavi hastalarının kullandığı aracın şoförlüğünü yapan İ.O.'ya verdiği belirlendi. İlaçları alan İ.O.'nun ise çalıntı ilaçları K.T. adlı şahsa sattığı tespit edildi.

İlaçları çaldıklarını itiraf ettiler, adliyeden serbest bırakıldılar

Tespit sonrasında harekete geçen Başiskele Asayiş Şube ekipleri, şüpheli şahıslar A.K., İ.O. ve K.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İ.O. ve AK., ifadesinde ilaçları çaldığını ve K.T. isimle şahsa sattığı ve parayı bölüştüklerini itiraf etti. Kanser hastalarının umudu olan 42 bin TL değerindeki çok sayıda kanser ilacını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:59 Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
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