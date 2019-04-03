Kanser Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Afşin
İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1- 7 Nisan
Kanser Haftası dolayısıyla Tanır
Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Okulun toplantı salonunda yapılan etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Gül Çınar
, erken teşhisin önemine değindi.
Kalp damar hastalıklarından sonra kanserin dünya genelinde bilinen ölümler sıralamasında ikinci sıraya geldiğini ifade eden Çınar, kanserde taramalarla ölümün yok edilebildiğini ve erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.
Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini kaydeden Çınar, "Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir." dedi.
Çınar, konuşmasının ardından öğrenci ve idarecilerin sorularını cevapladı.