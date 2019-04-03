Son Dakika Haberleri: Kanser Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kanser Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Tanır Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kanser Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Tanır Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Okulun toplantı salonunda yapılan etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Gül Çınar, erken teşhisin önemine değindi.

Kalp damar hastalıklarından sonra kanserin dünya genelinde bilinen ölümler sıralamasında ikinci sıraya geldiğini ifade eden Çınar, kanserde taramalarla ölümün yok edilebildiğini ve erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini kaydeden Çınar, "Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir." dedi.

Çınar, konuşmasının ardından öğrenci ve idarecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Afşin, 7 Nisan, Çınar, Güncel
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