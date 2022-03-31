Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Baykal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi - Son Dakika
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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Baykal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi

31.03.2022 16:06
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Baykal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Harun Baykal, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Harun Baykal, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da görev yaparken yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir Ankara'da tedavi gören Baykal, yaşam mücadelesini kaybetti.

Baykal'ın cenazesi, memleketi Çorum'da Ulu Cami'de cenaze namazının kılınmasının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine babası İlhan Baykal, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak katıldı.

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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay son yolculuğuna uğurlandı Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Astsubay, Kanser, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Baykal'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi - Son Dakika


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