BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

11.07.2022 15:25

Lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği süreçte kanserle mücadelesini iki kez kazanan ancak üçüncü kez yakalandığı hastalık nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Cemre Uçaryılmaz Metin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği süreçte kanserle mücadelesini iki kez kazanan ancak üçüncü kez yakalandığı hastalık nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Cemre Uçaryılmaz Metin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Metin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cemre Uçaryılmaz Metin'in cenazesi, öğle vakti Balıkesir kent merkezindeki Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Metin'in annesi Figen Uçaryılmaz ve geçen yıl evlendiği eşi Umut Metin ile çok sayıda kişi katıldı.

Balıkesir'de 1995 yılında dünyaya gelen Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde son sınıfı okuduğu 2018'de sırtındaki tümör nedeniyle kanser tedavisi görmeye başladı. Zorlu tedavi sürecinde ameliyatlar geçiren, kemoterapi ve radyoterapi seansları alan Metin, hem kanseri yenerek sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi.

Ekim 2020'de Koç Üniversitesinde Hücresel ve Moleküler Tıp alanında yüksek lisans yapmaya başlayan Metin'in hastalığı aynı yıl nüksetti ve tedavi sürecine başlandı. Aralık 2021'de Umut Metin ile evlenen Cemre Uçaryılmaz Metin, şubatta üçüncü kez kansere yakalandı.

Tedavi sürecine yeniden başlanan ve ameliyatlar geçiren Metin, yüksek lisansta tez aşamasına gelmişti. Cemre Uçaryılmaz Metin, 31 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayında doktora için kabul aldığı ABD'ye gitmeyi planladığı yazmıştı.

YORUMLAR
500
Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement