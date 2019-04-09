Kanser Olan Kırgızistan İstihbarat Başkanının Tahliyesi İsteniyor

Kırgızistan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın tutuklu başkanı Murat Sutalinov'un kanser hastalığının geldiği aşama sebebiyle serbest bırakılması talebinde bulunuldu.

Kırgızistan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın tutuklu başkanı Murat Sutalinov'un kanser hastalığının geldiği aşama sebebiyle serbest bırakılması talebinde bulunuldu.



Kırgızistan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın tutuklu başkanı Murat Sutalinovi, kanserin ilerlemesi sebebiyle cezaevi hücresinden çıkarılarak tıbbi üniteye alındı. Sutalinov'un avukatı ve aynı zamanda Kırgızistan Kamu Başdenetçisi Tokon Mamytov, Sutalinov'un tahliyesini talep etti. Bişkek Mahkemesince görülen davada, Devlet Cezaevleri İcra Dairesi Tıbbi Birim çalışanları ifade verdi. Birim başkanı, Sutalinov'un hastalığının ölümcül olduğunu onayladı. Sutalinov'un gerçekten ciddi bir hasta olduğunu ve anlık yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Devlet Cezaevleri İcra Dairesi Tıbbi Birim Başkanı, "Tıp yalnızca hastalığın ilerlemesini durdurulabilir, hastalığın kendisini değil" dedi.



Tıbbi Muayene Kurulu Üyesi Aynura Sirgataeva da ifadesinde, Sutalinov'un hastaneye kaldırıldığını ve hapishanede kalamaz hale geldiğini ifade ederek, "Sutalinov'un geri dönüşü olmayan bir hastalık süreci var" ifadelerini kullandı.



Duruşma, tanık olarak çağrılan Sağlık Bakanlığı Komisyonu Başkanı'nın gelmemesi nedeniyle 15 Nisan'a ertelendi.



Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'da düzenlenen gösterilerde halka ateş açılmış, 80'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Sivillerin hayatını kaybetmesiyle başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev yurt dışına kaçmış, hükumet istifa etmişti. Yargıtay, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan Murat Sutalinov'un mülklerine el koyarak, 25 yıl hapis cezası vermişti. Cezaevine girdikten sonra sağlığını kaybeden Sutalinov'a böbrek kanseri teşhisi konmuştu. - BİŞKEK

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