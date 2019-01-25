Son Dakika Haberleri: Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Eden Kadının Son Görüntüleri Kamerada

Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Eden Kadının Son Görüntüleri Kamerada

2 saat önce

Adana'da, kanser olduğunu öğrenip, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son veren Perihan Büyükbayram'ın (44) güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Eden Kadının Son Görüntüleri Kamerada, System.String[]
Adana'da, kanser olduğunu öğrenip, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son veren Perihan Büyükbayram'ın (44) güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 14 Ocak'ta, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkanlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması sahibi olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek, sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde, ailesi ve eşi için yazılmış intihar notu buldu. Bir süre önce kanser teşhisi koyulan Büyükbayram'ın, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdiği saptandı. Antidepresan kullandığı da anlaşılan Perihan Büyükbayram'ın üzerinden çıkan notlarda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Ailesinin, Büyükbayram'ın kanser olduğunu bilmediği de öğrenildi. Otopside, Büyükbayram'ın başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi.

Öte yandan Perihan Büyükbayram'ın, olay gününe ait, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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