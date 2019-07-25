Kanser riski nedeniyle göğüs implantları geri çağrılıyor

Medikal ürünler üreten Allergan şirketi, ürettiği göğüs implantlarını nadir bir kanser türüne neden olabileceği gerekçesiyle dünya genelinde geri çağırdığını duyurdu.



İrlanda merkezli şirket yaptığı açıklamada, Allergan Biocell implantlarının, ABD'deki Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) talebiyle, ABD ve tüm dünyada geri çağrılacağını bildirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, FDA, göğüs implantları ile ilişkili kanser vakaları ve ölümlerin artması sonucu böyle bir karar aldığını aktardı ve Allergan implantlarının geçtiğimiz yıl Avrupa'da satışının yasaklandığını hatırlattı.

Habere göre, FDA dünya genelinde Allergan Biocell implantlarıyla doğrudan ilişkili 481 vakanın rapor edildiğini, 573 vakadan da 33'ünün kanser nedeniyle ölümle sonuçlandığını belirterek; söz konusu 33 ölümden 12 vakanın, Allergan ürünlerinden kaynaklandığını aktardı.

İmplantların neden olabileceği 'anaplastik büyük hücreli' lenfoma, bağışıklık sistemini etkileyen nadir bir kanser türü olarak biliniyor. Meme kanseri olmayan bu tür, birçok durumda implantın alınması ve etrafındaki dokunun temizlenmesiyle yok edilebiliyor. Ancak erken teşhis edilmemesi durumunda vücuda yayılabiliyor ve hastanın ölümüne neden olabiliyor.

Dünya genelinde implant operasyonu geçiren milyonlarca kadın göz önüne alındığında 'anaplastik büyük hücreli' lenfoma çok nadir görülüyor.



FDA buna karşın hastalar için bir güvenlik iletişimi hazırlayarak, göğüs implantı yapmak isteyenlerin böyle bir risk konusunda bilgilendirileceğini belirtti.

'Anaplastik büyük hücreli' lenfomanın temel belirtileri arasında göğüs çevresinde akıntı ve şişkinlik bulunuyor. Bu belirtilerin olması halinde implanttan çekilen sıvı kanser testi için biyopsiye götürülüyor.

FDA yetkilileri New York Times gazetesine, lenfoma ilişkili diğer implant çeşitlerinde görülen vakaların da titizlikle incelendiğini ve gerektiği takdirde önlem alacaklarını belirtti.

Firma ise yaptığı yazılı açıklamada, hasta güvenliğinin öncelikli konuları olduğunun altını çizerek, hastaların implantların risk ve yararları konusunda hekimlerine danışmalarını tavsiye etti.