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KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI - Son Dakika

KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI

04.12.2021 13:37

YENİ yıl öncesi kanser mücadelesi vermiş ve vermekte olan kişilere kendileri için düzenlenen moral programda bir araya geldi.

YENİ yıl öncesi kanser mücadelesi vermiş ve vermekte olan kişilere kendileri için düzenlenen moral programda bir araya geldi. Pandemi döneminde kanser hastalarının çok zorlandığını söyleyen

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 'İngiltere ve Amerika'da yapılan çalışmalar kanser tedavilerinin ertelendiği veya iptal edildiğini gösteriyor. Bu durum ileride ciddi sıkıntılar yaratacak. Bir de pandemiyle baş ettikten sonra sağlık sisteminin üzerinde çok ağır bir yük oluşacak. Çünkü çalışmalar pandemi sonrası kanser vakalarının iki katı daha artabileceğini gösteriyor" dedi.

Kanser insanların mücadele ettiği en zor hastalıklardan biri. Kanser Savaşçıları Derneği yeni yıl öncesi kanser mücadelesi vermiş ve vermekte olan kişilere moral programı düzenledi. Programa, kanser mücadelesi vermiş ve vermekte olan kişilerin yanı sıra alanında uzman doktorlar, oyunu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ve manken Sinem Güven gibi ünlü isimler katıldı. Kanserle mücadele eden kişiler programda özellikle pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları ve hastalık süreçlerini birbirleriyle paylaştı.

'KANSERLE YAŞAMAK BENİM İÇİN PEK OLAY OLMUYOR"

2014 yılında tükürük bezi kanseri tanısı aldığını söyleyen 37 yaşındaki Nagihan Uzunel, 'Benim hastalığım nadir görülen bir kanser türü olduğu için hayat boyu takip altında olmam gerekiyor. Bu sebeple yıl içerisinde en az 4 kez onkolojiye gitmem gerekiyor. Kanserle yaşamak benim için pek olay olmuyor. Özellikle pandemi sürecinde kontrollere gitmek oldukça zorlayıcı oldu. Kontroller için doktorlarımla iletişime geçtiğimde doktorum 'çok acil değilse' biraz daha geç gidebileceğim söyledi. Bu da ben de başka bir endişe yaratmaya başladı. Pandemide vaka sayıları biraz daha kontrol altına alındığında hastaneye gitmeye başladım. Pandemide sokağa çıkamamak evde kalmak beni hastalığımın akut döneminde olduğum gibi hissettirdi. Dolasıyla pandemi kanser tedavisi görenleri psikolojik olarak da etkiledi. Bu nedenle anlayış gördüğümüz, benzer süreçleri yaşayan kişiler ve topluluklarla bir araya gelmek bizi daha iyi hissettiriyor" dedi.

'PANDEMİDE PSİKOLOJİK OLARAK HAPSOLMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

13 yıldır kemik iliği kanseriyle mücadele eden 55 yaşındaki Ayşegül Turcan de 'Tedavim hala devam ediyor. Kemoterapi ve kortizon alıyorum. Ancak hastalığım sürekli nüks ediyor. Bir de pandemi dönemi beni çok zorladı. Bu süreçte doktorlarıma bir süre ulaşamadım. Pandemide psikolojik olarak hapsolmuş gibi hissettim. ve halada o korkuyu yaşıyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR HASTALARIN KANSER TEDAVİLERİNİN ERTELENDİĞİ VEYA İPTAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Eş Başkanı Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise 'Pandemi sadece hastalığa yakalananları etkilemedi, onların yakın çevrelerini de etkiledi. Pandemi yüzünden hasta olan başka bir grup oluşmaya başladı. Bunların başında da kanser hastaları geliyor. Özellikle koronavirüsün bulaş riski yüzünden hastalar hastanelere gidemedi. İngiltere ve Amerika'da yapılan çalışmalar kanser tedavilerinin ertelendiği veya iptal edildiğini gösteriyor. Bu durum ileride ciddi anlamda sıkıntı yaratacak. Yine bu dönemde tanıda çok azaldı. Benim korkum pandemiyle baş ettikten sonra sağlık sisteminin üzerinde çok ağır bir yükün devam edeceği. Çalışmalarda pandemi sonrası kanser vakalarının iki katı daha artabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Oldukça çok zorlu bir seneyi geride bıraktığımızı söyleyen Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Ortakmaç da 'İstedik ki bu zorlu bir süreç geride kalırken umutla, heyecanla, yaşama sevinciyle hastalığı devam eden ve hastalığı atlatmış kişileri gönüllülerimizi bir araya getirelim. Kanser sadece tanı ve tedavi olanların omuzlarına bırakılacak bir yük değil, toplumdaki her birey bunun sorumluluğunu alıp, taşın altına elini koyduğu zaman kanserle mücadeleden söz edebiliriz" dedi.

KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI
KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Yıl, Pandemi, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANSER SAVAŞÇILARI ANLATTI - Son Dakika


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