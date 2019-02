Kanser Taraması ile 2 Bin 87 Kişiye Erken Tanı Konuldu

Erken teşhis ve tarama programı sayesinde Antalya 'da geçen yıl 2 bin 87 kanser ön tanısı alan kişi, ikinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına sevk edildi.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünyada ve Türkiye 'de kanser ile ilgili farkındalık ve bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Hülür, önlenmediği takdirde maddi ve manevi yıkımlara neden olduğunu kaydetti. Kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan Hülür, "Erken teşhis edildiği takdirde kanserden ölümlerin yüzde 30-50'sinin önlenebileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.Her yıl dünyada 8,8 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini, Türkiye'de de her yıl 150 bin kanser teşhisi koyulduğunu anlatan Hülür, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Kanser, dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.Erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri (her 4 kadından birisinde), çocuk yaşlarda ise lösemi kanser türlerine rastlanmaktadır. Ülkemizde son 5 yıllık veriler incelendiğinde kanser teşhisinde önemli bir artış görülmemektedir. Bunda halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve Bakanlığımız politikası olan erken teşhis tarama programlarının önemli katkısı olduğu bilinmektedir."2 bin 87 kişiye erken tanı konulduHülür, Erken Teşhis ve Tarama Programları kapsamında meme kanserinde 40-69 yaş arasında kadınlarda 2 yılda bir, rahim ağzı kanserinde 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir, kalın bağırsak kanserlerde ise 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2 yılda bir tarama yapılması gerektiğini belirtti.Aile hekimlerinin kayıtlı her bireyin kanser tarama programının yürütülmesinden sorumlu olduğuna işaret eden Hülür, vatandaşların aile hekimlerine başvurmalarını istedi. Aile hekimliği birimlerinde rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser tarama programlarının yürütüldüğünü bildiren Hülür, meme kanseri taraması için ise vatandaşların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurmalarını önerdi.Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da çok başarılı tarama programları yürütüldüğünü belirten Hülür, şu değerlendirmede bulundu:"Sahada ekiplerimiz halkın kanser farkındalığını arttırmak amacıyla ciddi çalışmalar yapıyor ve halka yönelik eğitimler düzenliyor. Kanser kayıtçılığı ve tarama programlarını yürüten en iyi illerden biriyiz. Bu programlar sayesinde pek çok kişiyi erken evre yakalama şansını bulduk. Öyle ki erken teşhis ve tarama programı ile geçen yıl 2 bin 87 kanser ön tanısı alan hastamızı hızlıca ikinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına sevk ettik. Kanserden korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, risk faktörlerinden uzak durmak ve erken teşhis için hekime başvurmak hayati önem taşımaktadır."