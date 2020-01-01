Kanser tedavisi gören Ahıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanser tedavisi gören Ahıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı - Son Dakika

Kanser tedavisi gören Ahıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı

6 saat önce

Rusya'dan 4 yıl önce Bursa'nın İnegöl ilçesine göç eden ve iki senedir akciğer kanseriyle mücadelesini sürdüren 37 yaşındaki Alimcan Şadman'ı ziyaret eden Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, hasta için hayırseverlerden destek çağrısında bulundu.

Kanser tedavisi gören Ahıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı, System.String[]

Rusya'dan 4 yıl önce Bursa'nın İnegöl ilçesine göç eden ve iki senedir akciğer kanseriyle mücadelesini sürdüren 37 yaşındaki Alimcan Şadman'ı ziyaret eden Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, hasta için hayırseverlerden destek çağrısında bulundu.

Ahıska Türklerinden Şadman, Rostov şehrinden ailesiyle Türkiye'ye göç ederek İnegöl'e yerleşip Türk vatandaşlığına geçti.

Yaklaşık iki yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele eden Şadman'ın, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Şadman'ı hastanede ziyaret eden Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaya moral vermek ve destekte bulunmak amacıyla geldiklerini söyledi.

Fırsat buldukça Şadman'ı ziyaret ettiklerini belirten Taş, "Çok güçlü bir kardeşimiz. Her ziyaretimizde gücüne, azmine hayran kalıyoruz ama maalesef kanser kalbine baskı yapmış durumda. İnşallah bunu da atlatacak, biz Alimcan kardeşimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şadman ailesinin maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Taş, şunları ifade etti:

"Evinde 7 nüfus var. Bundan daha güzel, daha yerinde bir hayır olamaz. İnşallah destek olmak isteyenler çıkar da hem moral olur hem evindeki sıkıntılar bir nebze giderilmiş olur. Biz iki yıldır yardımcı olmaya, moral vermeye, duyurmaya çalışıyoruz ama asıl desteği inşallah hayırseverlerimiz yapacaktır. Bu kardeşimizin hem maddi desteğe hem de morale ihtiyacı var."

Şadman ise kemoterapi gördüğünü, son dönemde ciğerindeki kitlenin kalbine baskı yapmaya başladığını aktardı.

Doktorunun tedavinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine karar vereceğini dile getiren Şadman, "Sıkıntılar yaşıyorum. Ameliyat yok ama kanser tedavim devam edecek. Hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. 3 kızım ve bir oğlum var. Eşimin çalışması yetmiyor. Kızım okulu bırakıp çalışmaya başladı ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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