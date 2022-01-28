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Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü - Son Dakika

Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü

28.01.2022 11:12
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü

BURSA'da, Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören Zehra Öztürk (50), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da, Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören Zehra Öztürk (50), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Zehra Öztürk'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

TTB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Tabipleri Birliği'nce (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
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Zehra Öztürk, Koronavirüs, Kanser, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü - Son Dakika
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