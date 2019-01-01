Son Dakika Haberleri: Kanser Tedavisi Gören Ayla, Yaşama Tutunamadı

Kanser Tedavisi Gören Ayla, Yaşama Tutunamadı

4 dakika önce

ZONGULDAK'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede rabdomiyosarkom kanseri olduğunu öğrenen Ayla Serap Çile (20), dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser Tedavisi Gören Ayla, Yaşama Tutunamadı, System.String[]
ZONGULDAK'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede rabdomiyosarkom kanseri olduğunu öğrenen Ayla Serap Çile (20), dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Ayla Serap Çile, 2 yıl önce evde rahatsızlanması üzerine babası Serkan Çile tarafından grip şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde genç kızın kaslardan kaynaklanan kanser türü olan rabdomiyosarkom adı verilen kanser hastalığına yakalandığı tespit edildi. Hastalığı 4'üncü evresinde ortaya çıkan Ayla Serap Çile'nin tedavisine hemen başlandı. Garsonluk yapan baba Serkan Çile, kızını yaşatmak için İstanbul'a taşındı. Ayla Serap Çile'nin geçen yıllarda hastalığı ilerledi. İstanbul'da özel hastanede tedavi gören genç kız, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yeni yıla umutla girmek isteyen Serkan Çile, acı haberle yıkıldı.

Kızını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Serkan Çile, "Mekanın Cennet olsun kızım. Güle güle git. Rabbim seni cennetinde eylesin. Baban seni çok seviyor. Meleğim, prensesim" diye duygularını paylaştı. Ayla Serap Çile'nin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Uyarı: Cuma Günü İstanbul'a Kar Gelecek İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:09:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser Tedavisi Gören Ayla, Yaşama Tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]