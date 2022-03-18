KANSER TEDAVİSİ GÖREN FATMA'YA MAKYAJ MORALİ - Son Dakika

ANTALYA'da 6 ay önce meme kanseri teşhisi sonrası kemoterapi tedavisine başlayan Fatma Gündüz'ün (31) hayali gerçek oldu. Kemoterapi nedeniyle saçları, kaş ve kirpikleri dökülen Gündüz, aradığı morale, bir sosyal medya mesajıyla ulaştı. Gündüz, makyaj sanatçısı Tolgahan Karataş'ın yaptığı makyaj ile 6 ay öncesine dönerek moral bulduğunu söyledi.

Antalya'da 6 ay önce meme kanseri teşhisi konulan ve haftada bir kez kemoterapi alan Fatma Gündüz, makyaj sanatçısı Tolgahan Karataş'a attığı bir mesaj ile hayaline ulaştı. "Benim en çok sevdiğim aksesuarlarım saçlarımdı ve kaybettim" diyen Gündüz, "Moralimin dipte olduğu bir anda, sosyal medyada takip ettiğim makyaj sanatçısı Tolgahan Karataş'a mesaj yazdım. Açıkçası mesajıma döneceğini hiç düşünmemiştim. Çok çabuk dönüş oldu. Saçlarımın döküldüğünü, hayalimin kendisinin bana makyaj yapması olduğunu yazmıştım. Beni kırmayarak İstanbul'dan kalkıp Antalya'ya geldi ve bugün bana makyaj yapacak. Çok mutluyum, bana enerji verdi" dedi.

KANSERLE MÜCADELEDE MORAL ÇOK ÖNEMLİ

Fiziksel ve ruhen yıprandığı bir dönem yaşadığını sözlerine ekleyen Fatma Gündüz, "Kanserle mücadele moral çok önemli. Moraliniz kötüyse, tıp size istediği kadar ilaç versin, tedavi etsin vücudunuzun vereceği tepki yeterli olmayacak. Bu nedenle moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bu süreçte benim bir hayalim vardı. Kendisine makyaj yaptırmak istiyordum. Keşke bana bir makyaj yapsa diye hep iç geçirirdim. Bir mesajımla bana ulaştı ve şu an birlikteyiz. Bir kadın olarak kendimi iyi hissetmek istedim. Bakımlı olmak, makyaj yapmak biz kadınların, özellikle benim çok sevdiğim bir şeydi. Belki normal bir kadın için normal bir istek. Ama benim içinde olduğum süreçte büyük bir değişim demek" diye konuştu.

MAKYAJLI VE SAÇLI HALİNİ GÖRÜNCE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Makyajının tamamlanmasının ardından sarı peruk takılan Fatma Gündüz, "Eski günlerim aklıma geldi. Saçlarımı kaybetmeden önce rengi sarıydı. Tekrar kendimi bu şekilde görünce duygusal yoğunluk yaşadım. Eski günlere döndüm ve duygusallaştım. Göz yaşlarımı tutamadım. Kendimi çok beğendim. Onun verdiği mutluluk gözyaşları da var. Karmaşık duygular içindeyim. Duygu yoğunluğu yaşıyorum" diye konuştu.

'HİKAYESİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ'

Fatma Gündüz'ün yüz yapısına ve gözlerine göre bir makyaj tarzı belirlediğini anlatan makyaj sanatçısı Tolgahan Karataş ise şöyle konuştu:

"Makyajın bir hikayesi yoktur. ya gelin makyajı, ya sahne makyajı ya da gündelik makyajlar vardır. Ama bu makyajın bir hikayesi var. Benim için çok özel, gerçek hikayesi olan bir çalışma. Fatma'nın attığı mesajı okuduğumda çok mutlu oldum. Meme kanseriyle mücadele eden bir kadının makyajımla moral bulacak olması beni çok heyecanlandırdı. Küçücük bir tebessüm için umut olmaya devam edeceğim. Fatma ile tanıştıktan sonra ona bir nebze bile moral olduysam, çıktığı bu yolda destek verebildiysem ne mutlu bana. Umarım tedavisinin sonunda dökülen saçları yeniden uzayacak, eski günlerine geri dönecek. Ben yine her Antalya'ya gelişimde onu göreceğim ve ziyaret edeceğim."