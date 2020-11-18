Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor - Son Dakika

Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor

18.11.2020 14:15
Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde lenf kanseri tedavisi gören ve teknoloji alanında geliştirdiği projelerle moral bulan lise öğrencisi Güven Tong, çalışmalarında ilerleme kaydetmek için destek bekliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde lenf kanseri tedavisi gören ve teknoloji alanında geliştirdiği projelerle moral bulan lise öğrencisi Güven Tong, çalışmalarında ilerleme kaydetmek için destek bekliyor.

Şırnak Anadolu Lisesi 2. sınıfta okuyan 17 yaşındaki Tong, 6 yıl önce halsizlik, yüksek ateş ve kilo kaybı şikayetiyle ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalenin ardından ileri tetkik için Batman'a sevk edilen Tong'a, Batman, Adana ve İstanbul'daki hastanelerde yapılan tetkikler sonucu lenf kanseri teşhisi konuldu.

Çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören, bu süreçte babasını kaybeden Tong, yaşadığı sıkıntılı süreci evinde atlatmaya çalışırken, ilgi duyduğu bilim ve teknoloji alanında kitaplar okudu.

Ailesinin desteğiyle internetten sipariş verdiği malzemeleri kullanarak adeta atölyeye dönüştürdüğü odasında suda ve karada hareket eden savunma aracı, robot, insansız hava aracı gibi farklı tasarımlar hazırlayan Tong, destek verilmesi halinde yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

"Hedeflerimin peşinden gitmeye çalışıyorum"

Tong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim adamı olmak istediğini, teknolojiye ilgi duyduğunu söyledi.

Hastalığının bilim ve teknoloji tutkusuna engel olmadığını belirten Tong, "Hastanedeki tedavimin ardından evimizdeki atık malzemeler, eski oyuncak arabalar ve bilgisayar parçaları gibi eşyalarla, bilim, teknoloji ve havacılık alanında çeşitli projeler üzerinde çalışma başattım. Atık ürünlerin yanı sıra internetten sipariş verdiğim malzemelerle farklı savunma araçları tasarladım. Hayal ettiğim projeler üzerinde çalışmamın iyileşmeme yardımcı olduğuna inanıyorum." dedi.

Tong, doktorların da hastalığı büyük oranda yendiğini söylediğini anlatarak, "Tedavimin ardından son iki yılda hayallerimin peşinden koşmaya, hedeflerimin peşinden gitmeye çalışıyorum." dedi.

Çok amaçlı araçlar yaptığını dile getiren Tong, robotlarla ilgili bazı maketler, projeler hazırladığını ancak yeterli malzeme olmadığı için bunları teknolojik cihazlara dönüştüremediğini belirtti.

"İnsansız hava araçları üzerinde çalışıyorum, robotik alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayallerime ulaşabilmem için eğitim ve imkan konusunda bana yardımcı olunmasını istiyorum." ifadelerini kullanan Tong, çalışmalarında ilerleme kaydetmek için destek beklediğini kaydetti.

"Çok başarılı ve yetenekli"

Güven Tong'un ağabeyi Ahmet Tong da kardeşinin yetenekli bir öğrenci olduğunu, maddi nedenlerle kendisine yeterince destek sunamadıklarını söyledi.

Kardeşinin geliştirdiği projelerle hastalığını unutup moral bulduğunu dile getiren Tong, "Kardeşimin videolarının izlenmesini öneriyorum. Çünkü kardeşim çok başarılı. Kendisine yardımcı olunmasını isteriz." diye konuştu.

Anne Sosin Tong da 11 çocuğundan Güven'in hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını, desteklenmesi halinde daha güzel çalışmalar yapacağına inandığını dile getirdi.

Anadolu Lisesi, Uludere, Şırnak, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler
Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor         
13:56
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu         
13:18
Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir         
12:59
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok         
12:10
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü         
09:21
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 14:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser tedavisi gören genç, kendisini hayata bağlayan projelerini geliştirmek için destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei