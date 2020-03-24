Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü - Son Dakika

Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

6 saat önce

MUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı.

Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü, System.String[]

MUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı. Aynı zamanda Muğla Engelliler Derneği Başkanı olan Çakıroğlu, "Evinde birden fazla engelli çocuğuna bakan ya da dışarı çıkamayan ailelerin de bu hizmetten yaralanacaklarına inanıyorum" dedi.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanıyor. Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor. Vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

Eşini kaybettikten sonra meme kanserine yakalanan ve 20 yaşındaki down sendromlu oğlu Kemal ile birlikte yaşamını sürdüren Emine Çakıroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamıyor. Muğla Engelliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Çakıroğlu, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ilaçlarının eczaneden alınması talebini Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. Emniyet bünyesinde görevli 2 bekçi, istek karşısında duyarsız kalmadı.

Bekçilerin eczaneden aldıkları ilaçları teslim alan Emnine Çakıroğlu, "Yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 10 gündür koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. Kanser tedavisi gördüğüm için bağışıklık sistemim zayıf. Bu hizmetten birden fazla engelli çocuğu olan yada evden dışarı çıkamayan engelli ailelerin de yararlanacağına inanıyorum" dedi.


Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı         
15:44
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:27:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]