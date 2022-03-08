Kanser tedavisi gören kadınlar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören kadınlar doyasıya eğlendi

08.03.2022 23:28
Kanser tedavisi gören kadınlar doyasıya eğlendi

Diyarbakır'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde kanser tedavisi gören 150 hasta doyasıya eğlendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde kanser tedavisi gören 150 hasta doyasıya eğlendi. Moral ve motivasyonun tavan yaptığı gecede unutulmaz anlar yaşandı.

Radisson Blu otel ana sponsorluğunda Meya Ajans ve Güzellik Atölyesi işbirliğiyle 150 kanser hastası kadın için etkinlik düzenlendi. Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğine bağlı 150 kanser hastası kadını bir araya gelerek yemekte buluştu, daha sonra doyasıya eğlendi. Kadınlara moral ve motivasyon sağlaması açısından uzman psikologla söyleşi yapıldığı gecede hayırseverlerden alınan hediye çekleri kadınlara hediye edildi. Daha sonra plaket taktimler ile yılın en iyi kadını seçimlerinde gözleri görmeyen 14 yıllık kanser hastası ve 4 çocuk annesi Remziye Akgün seçildi. 16 yaşından beri kanser hastası olduğunu kaydeden Akgün, yaşam kaynağının çocukları olduğunu söyleyerek, "14 yıldır kanserle mücadele ediyorum, bunun üzerine çocuklara bakmakla zorundayım. 4 çocuğum var dimdik ayakta durmaya çalışıyorum, özellikle çocuklarım için başardığımı düşünüyorum. Onlar bu hayatta yaşamama neden olan kişiler, maalesef çok büyük zorluklar yaşadım hayatım felç olmuş ve hapis hayatı yaşıyordum. Hamdolsun şuan biraz daha iyim bu organizasyonu yapan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum, kadınların gününü de kutluyorum" dedi.

"Savaşı çok zorluklarla kazandım"

4 yıl önce kanser mücadelesini başarıyla tamamlayarak savaşı yendiğini söyleyen Pakize Taştekin de kanseri yenmek için büyük mücadele verdiğini belirtti. Taştekin, "4 yıl oldu zor geçti benim için, kemoterapi ve ışın tedavisi görerek mücadele ettim ama şimdi yendim. Kadınlar günü kutlu olsun, Rabbim kimseyi hastalıkla imtihan etmesin, ettiklerine de güç ve şifa versin" diye konuştu.

Otelin Diyarbakır Genel Müdür Vekili Ali Tanış, kadın kanser hastaların farkındalığını oluşturmak ve toplumdaki farklılığını göstermek için bu organizasyonu yaptıklarını vurguladı. Tanış, "Bu yıl kadınların farkındalığını artırabilmek için kanser derneğine üye 150 kadınları kendi ana sponsorluğumuzda akşam yemeğini ve eğlencede motivasyon dolu bir şekilde ağırlamak istedik. Şu an onlarla bir aradayız çok mutlu ve heyecanlıyım. Kanser teşhisi konmuş ailelerin farkındalığını oluşturmak kolay değil, toplumda bir sürü bu hastalığa yakalanmış hastalarımız var. Özellikle kadınlar bu bölgemizde çok yoğun bu hastalığa yakalanıyor. Maddi ve manevi bir güçlük çekmekteler. Motivasyon kaynağı olabilmek en ufak bir girişimde dahi mutlu oldukları için onların toplumdaki farkındalığını artırmak için biz buna ev sahipliği yaptık" şeklinde konuştu.

"Güzel bir eğlence oldu, stres attık"

Güzellik Atölyesi Kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın, kadınlar günün daha çok özelleştirmek istediklerini ve doyasıya eğlence dolu bir gece hazırladıklarını kaydetti. Özaydın, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun, zaten özel bir gün bizde bu gece için çok daha özel bir şey yaptık. 150 tane kanser hastası kadını ağırlıyoruz, güzel bir eğlence oldu, stres attık. Buradaki temel amacımız kadınlarımızı bir gecede olsa hastalıklarından uzak tutmak ve moral, motivasyonlarını artırmak. Birçok iş adamı ile görüştük kendilerine maddi ve manevi çok güzel hediyelerimiz var, her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi Diyarbakır'da kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi DİYARBAKIR - Kanser hastası ve kanseri yenen 150 kadına moral etkinliği DİYARBAKIR - Kanser hastası ve kanseri yenen 150 kadına moral etkinliği

Kadınlar Günü, Diyarbakır, Kanser, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanser tedavisi gören kadınlar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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