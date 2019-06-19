Son Dakika Haberleri: Kanser tedavisi gören Nurhayat için Didim'de yardım konseri düzenlendi
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Kanser tedavisi gören Nurhayat için Didim'de yardım konseri düzenlendi

47 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.

Kanser tedavisi gören Nurhayat için Didim'de yardım konseri düzenlendi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.

Didim'de yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için bir emlak firması öncülüğünde bir yardım konseri düzenlendi. Didim Ticaret Odası kültür merkezinde gerçekleşen yardım gecesinde Grup Eflatun sahne aldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Nurhayat Aslan'ın kızı İlknur Aslan geceye katılarak destek olan herkese teşekkür ederken, kendilerine öncü olan Elit Emlak sahiplerine de teşekkürlerini iletti.

Konuşmanın ardından Grup Eflatun üyeleri çeşitli eserler seslendirirken ardından sahne alan Ali Erol müzik dolu bir gece yaşattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, Güncel
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