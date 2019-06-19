Kanser tedavisi gören Nurhayat için Didim'de yardım konseri düzenlendi
47 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için yardım konseri düzenlendi.
Didim'de yaşayan ve kanser tedavisi gören Nurhayat Aslan için bir emlak firması öncülüğünde bir yardım konseri düzenlendi. Didim Ticaret Odası kültür merkezinde gerçekleşen yardım gecesinde Grup Eflatun
sahne aldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Nurhayat Aslan'ın kızı İlknur Aslan geceye katılarak destek olan herkese teşekkür ederken, kendilerine öncü olan Elit Emlak sahiplerine de teşekkürlerini iletti.
Konuşmanın ardından Grup Eflatun üyeleri çeşitli eserler seslendirirken ardından sahne alan Ali Erol
müzik dolu bir gece yaşattı. - AYDIN
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