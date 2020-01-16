Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya - Son Dakika

Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meme kanseri nedeniyle tedavi gören öğretmen Elife Koca tarafından lösemili çocuklar için başlatılan "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında toplanan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, Lösemili Çocuklar Vakfına gönderildi.

Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meme kanseri nedeniyle tedavi gören öğretmen Elife Koca tarafından lösemili çocuklar için başlatılan "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında toplanan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, Lösemili Çocuklar Vakfına gönderildi.

Kadirli Şehit Emre Yalçın Anaokulunda görevli olan Koca, 2 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi.

2 çocuk annesi Elife Koca, tedavi için gittiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde durumlarından etkilendiği lösemili çocuklara bir nebze olsun moral verebilmek amacıyla bir kampanya başlattı.

Öğrenci ve velilerin de destek verdiği kampanyada toplanan bot, mont, ayakkabı, kazak, kırtasiye ve oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Elife Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir Gülümseme de Bizden Olsun" kampanyasına öğrenci ve velilerinin çok büyük destek verdiğini söyledi.

Lösemi tedavisi gören çocukları mutlu etmek için harçlıklarıyla destek olan öğrencilerine ve katkıda bulunan velilere teşekkür eden Koca, "Ben de meme kanseri ile mücadele etmekteyim. Hastane ortamında tedavi gören lösemili çocuklarla çok karşılaştım. 'Bu tarz çocuklar için neler yapabilirim' düşüncesinden yola çıkarak 'Bir Gülümseme de Bizden Olsun' kampanyasını başlattık. Minik yüreklerden büyük hediyeler, büyük destekler geldi. Harçlıklarıyla büyük katkı sağladılar." diye konuştu.

Elife Koca, kampanya kapsamında aileleri lösemi konusunda bilgilendirmek için broşür verdiklerini de kaydetti.

Velilerden Deniz Kaya ise Elife öğretmenin kanser tedavisi gören çocuklara yönelik başlattığı projenin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Melih Can Topçu da hastanede tedavi gören öğrencilere hediye gönderdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Kadirli, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı
Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
19:18 Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:16 Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika
19:16 Gönüllü gençler, şehit askerin adına kütüphane açtı - Son Dakika
19:14 Mübadele göçmeni dedesinin hikayesini beyaz perdeye aktardı - Son Dakika
19:12 Dağlı: "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı" - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]