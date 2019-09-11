Son Dakika Haberleri: Kanser tedavisi gören tuğba, yaşama tutunamadı
Son Dakika Güncel Haber

Kanser tedavisi gören tuğba, yaşama tutunamadı

7 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi ebe Tuğba Sevilmiş (34), yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören tuğba, yaşama tutunamadı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi ebe Tuğba Sevilmiş (34), yaşamını yitirdi.

Körfez Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Tuğba Sevilmiş, yaklaşık 2 yıl önce akciğer kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladı. Tuğba Sevilmiş tedavisi sonrasında hastalığı atlattı. Kanserden kurtulmanın sevincini yaşayan genç kadında, 4 ay önce hastalık yeniden belirdi. İzmit'te özel bir hastanede tedavi gören Tuğba Sevilmiş yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Tuğba Sevilmiş'in ölümü büyük üzüntü yaratırken, bugün toprağa verilecek.

Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş arkadaşı tarafından dolandırılan adam iş yerinde kendini astı
Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:17:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanser tedavisi gören tuğba, yaşama tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]