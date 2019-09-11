Kanser tedavisi gören tuğba, yaşama tutunamadı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi ebe Tuğba Sevilmiş (34), yaşamını yitirdi.

Körfez Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Tuğba Sevilmiş, yaklaşık 2 yıl önce akciğer kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladı. Tuğba Sevilmiş tedavisi sonrasında hastalığı atlattı. Kanserden kurtulmanın sevincini yaşayan genç kadında, 4 ay önce hastalık yeniden belirdi. İzmit'te özel bir hastanede tedavi gören Tuğba Sevilmiş yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Tuğba Sevilmiş'in ölümü büyük üzüntü yaratırken, bugün toprağa verilecek.