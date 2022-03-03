Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika
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Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti

03.03.2022 20:04

5 yıldır evli olan Emine Sapmaz ile Münir Sapmaz çiftinden bir süre haber alamayan anne Meral N. ekiplere haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Menemen'e bağlı 9 Eylül Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Meral N.'nin kızı ve damadından bir süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi.

İKİSİ DE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekipler burada Emine Sapmaz ve eşi Münir Sapmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanser tedavisi gören adam 5 yıllık eşini boğarak öldürdükten sonra intihar etti

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, pompalı tüfeğin cesetlerin yanında bulunduğunu belirlenirken, Münir Sapmaz'ın eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendirildi. 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kanser tedavisi gören adam 5 yıllık eşini boğarak öldürdükten sonra intihar etti

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N., kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Öte yandan emekli olduğu öğrenilen Münir Sapmaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastalığından dolayı psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti
Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti
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İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu Son dakika haberleri! Haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu Son dakika haberleri! Haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

Menemen, İntihar, Kanser, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika


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