Kanser tedavisi görüyordu, karısını boğarak öldürdü, pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika

Menemen'e bağlı 9 Eylül Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Meral N.'nin kızı ve damadından bir süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi.

İKİSİ DE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekipler burada Emine Sapmaz ve eşi Münir Sapmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, pompalı tüfeğin cesetlerin yanında bulunduğunu belirlenirken, Münir Sapmaz'ın eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendirildi. 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N., kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Öte yandan emekli olduğu öğrenilen Münir Sapmaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastalığından dolayı psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.