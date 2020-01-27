Kanser tedavisi için sığındığı Türkiye'de resim yaparak acılarını unutuyor - Son Dakika
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Kanser tedavisi için sığındığı Türkiye'de resim yaparak acılarını unutuyor

6 saat önce

Yakalandığı mide kanseri tedavisi için 6 çocuğunu Suriye'de bırakarak, Türkiye'ye sığınan Ahmet Sellum, acılarını resim yaparak unutmaya çalışıyor.

Kanser tedavisi için sığındığı Türkiye'de resim yaparak acılarını unutuyor, System.String[]

Yakalandığı mide kanseri tedavisi için 6 çocuğunu Suriye'de bırakarak, Türkiye'ye sığınan Ahmet Sellum, acılarını resim yaparak unutmaya çalışıyor.

Suriye'nin Hama kentinde iç savaş öncesi düğünlerde kameraman olarak görev yapan ve yakalandığı kanser nedeniyle ülkesinde tedavi imkanı bulumayan 50 yaşındaki Sellum, eşiyle iki yıl önce Hatay'ın Reyhanı ilçesine geldi.

İlçede hayırseverler tarafından açılan bakımevinde tedavisi süren Sellum, ülkesinde bırakmak zorunda kaldığı 6 çocuğunun özlemini ve yaşadığı acıları yaptığı resimlerle dindirmeye çalışıyor.

Sellum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarıyla savaşa inat, Hama'da yaşama tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkesinde insanlık dramının yaşandığını aktaran Sellum, "Ben de ülkemde düğünlerde kameramanlık yapıyordum. Dört yıl önce savaş uçaklarından atılan varil bombaları sonucu evimiz harabeye döndü, saldırıda 6 çocuğum yaralandı." diye konuştu.

Sellum, saldırının ardından Türkiye sınırına yakın bir noktada çadırda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Yaşadıklarına rağmen ülkesini terk etmeyi hiç düşünmediğini ifade eden Sellum, ancak yakalandığı kanser nedeniyle hem çocuklarından hem de vatanından ayrı kaldığını söyledi.

Mide kanseri nedeniyle ülkesinde tedavi imkanı bulamadığını belirten Sellum, "Hastalığıma şifa bulmak için çocuklarımı babaannelerine bırakarak eşimle buraya geldim. Çok şükür tedavi sürecim devam ediyor. Bir an önce iyileşip ülkeme ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Acılarının ve en küçüğü 4 yaşındaki çocuklarına duyduğu özlemin her geçen gün arttığını dile getiren Sellum, teselliyi resim yapmakta bulduğunu söyledi.

Sellum, bakımevinin duvarlarına yaptığı yağlı boya çalışmalarla bir nebze olsun avunduğunu, acılarını unuttuğunu kaydetti.

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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