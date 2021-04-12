"Kanser tedavisinde kişiye özel radyoterapi yapılabilir" - Son Dakika

"Kanser tedavisinde kişiye özel radyoterapi yapılabilir"

12.04.2021 12:52

Kanserli hücrelerin, normal hücrelerden daha hızlı ve kontrolsüz çoğaldığı için tedavi edici radyasyondan daha çok etkilendiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Evrim Metcalfe, radyasyon onkolojisi yöntemine ilişkin bilgi verdi.

Kanserli hücrelerin, normal hücrelerden daha hızlı ve kontrolsüz çoğaldığı için tedavi edici radyasyondan daha çok etkilendiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Evrim Metcalfe, radyasyon onkolojisi yöntemine ilişkin bilgi verdi.

Doç. Dr. Metcalfe, "Bu nedenle, kanser kitlesine radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandığında kanserli hücreler yok edilirken normal hücrelerdeki hasar çok daha azdır. Radyoterapi, ameliyat öncesi (neoadjuvan), ameliyat sonrası (adjuvan), kür edici (radikal), koruyucu (proflaktik) veya tümöre bağlı şikayetleri giderici (palyatif) amaçlarla kullanılabilir. Tüm tedavi kararları, mutlaka kanser tedavisi konusunda deneyimli merkezlerde, uzman hekimlerin katıldığı tümör konseylerinde değerlendirilip uluslararası rehberlerin önerileri dahilinde verilmelidir" açıklamalarında bulundu.

"GÜNLÜK VE ANLIK HAREKETLERİ HESABA KATIYOR"

Doç. Dr. Evrim Metcalfe, "Hastanın tümörüne komşuluk gösteren akciğer, idrar kesesi (mesane), makat (rektum) gibi organların günlük ve anlık hareketlerini hesaba katabilen (IGRT, görüntü rehberliğinde radyoterapi) sistemler yanı sıra, hastanın etrafında bir yandan hızla dönerek bir yandan da onlarca farklı alandan ışınlama yapabilen, böylece günlük tedavi dozunu çok kısa sürede tamamlayabilen (VMAT, hacimsel ark radyoterapi) sistemler de kullanılmaktadır" diye konuştu.

"RADYOCERRAHİ, CERRAHİ DEĞİL BİR RADYOTERAPİ UYGULAMA TEKNİĞİDİR"

Beyin veya omurilikteki iyi ve kötü huylu tümörlerde kullanılan Radyocerrahinin bir günde bile bitirilebilen etkin ve güvenilir bir radyoterapi uygulaması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Metcalfe, "Bunun vücuttaki çok küçük kanser odaklarına bir ile beş gün gibi kısa sürede tamamlanan şekli olan SBRT, yani Stereotaktik Vücut Radyoterapisi de güncel radyoterapi teknolojisinin hastalarımıza sunduğu bir diğer cerrahisiz kanser tedavisidir. Farklı radyoterapi tekniklerini kullanabilen bu aygıtlar sıklıkla lineer hızlandırıcılardır. Kullanılan tedavi edici radyasyon vücutta biriken, gezen veya bir başkasına saçılan tipte olmadığından, hasta günlük tedavisini aldıktan hemen sonra normal yaşamına devam edebilmektedir. Bu ışın tedavilerinin yan etkileri daha düşük olduğundan eşlik veya takip eden diğer kanser tedavilerini aksatmadan uygulamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinde kişiye özel radyoterapi yapılabilir

Radyasyon, İstanbul, Kanser, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Kanser tedavisinde kişiye özel radyoterapi yapılabilir' - Son Dakika


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