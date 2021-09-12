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KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu

12.09.2021 18:51
KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan ve ameliyatı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca ameliyatı ertelenen kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası yok oldu.

Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan ve ameliyatı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca ameliyatı ertelenen kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası yok oldu.

İzmir'de yaşayan Kahramanmaraşlı 52 yaşındaki N.T. göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi.

Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N.T'ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve ameliyat kararı verildi. Bunun üzerine N.T, ameliyat için memleketi Kahramanmaraş'a geldi.

Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı da yaptığı testlerde hastanın akciğerindeki kitleyi görerek N.T'ye akciğer kanseri teşhisi koydu ve ameliyat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ameliyat öncesi prosedür gereği Kovid-19 testi uygulanan ve pozitif çıkan N.T'nin ameliyatı ertelenerek Kovid-19 tedavisine başlandı.

Tedavi süreci sonunda Kovid-19 testinin negatif çıkmasıyla tekrar çekilen tomografisinde N.T'nin akciğerindeki tümörün yok olduğu görüldü.

Kozanlı, yaptığı açıklamada, hastanın bir süre önce göğüs travması geçirdiğini ve ağrıları geçmeyince yaptırdığı tetkikler sonucu akciğerinde yaklaşık 4 santimetre lezyon tespit edilerek akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastanın ilk müracaat ettiği üniversite hastanesinde tanı ve tedavi amaçlı ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Kozanlı, hastanın Kahramanmaraşlı olması nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirtti.

-"Hasta Kovid-19 geçirmişti ve tutulumu akciğerde akciğer kanserini taklit etmişti"

Hastanın daha önceki sonuçlarını inceleyip yeniden test yaptıklarını aktaran Kozanlı, şöyle devam etti:

"Hem tanı hem tedavi amaçlı ameliyat etmeye karar verdik. Sağlık Bakanlığının kuralları gereği her hastada yaptığımız gibi ameliyat öncesi PCR testi istedik ve sonuç pozitif geldi. Biz yine hastanın akciğer kanseri olduğunu düşünerek ameliyatını 14 gün erteledik ve negatif çıkarsa ameliyat etmeye karar verdik. Antiviral tedavisini verdik ve evine yolladık. İlginç olan hastanın Kovid-19 ile ilgili hiçbir belirtisi yoktu. 14. gününün sonunda negatif olduğunu gördük ve tomografi istedik. Tomografi çektiğimizde hastanın tümör olarak değerlendirdiğimiz radyolojik bulgularının ortadan kalktığını gördük. Son bilgiden ilk bilgiye doğru hastayı tekrar değerlendirdiğimizde hasta bir akciğer kanseri değildi. Eğer akciğer kanseri olmuş olsaydı 14 gün içerisinde bir antiviral tedavi ile tümörün ortadan kalkması mümkün olmayacaktı. Akciğerde yer kaplayan lezyonlar antiviral tedavi ile ortadan kalkmaz. Hasta Kovid-19 geçirmişti ve tutulumu akciğerde akciğer kanserini taklit etmişti."

Kozanlı, aldıkları sonuç karşısında şaşkınlık yaşadıklarını, geçmişe dönük 2 yıl içerisinde yatmış tüm hastaları tekrar incelediklerini ve benzer bir vakaya rastlamadıklarını söyledi.

Durumu meslektaşlarıyla paylaşıp başka üniversitelerden de görüş aldıklarını anlatan Kozanlı, hastayı halen takip ettiklerini vurguladı.

Kozanlı, Sağlık Bakanlığının ameliyat olacak hastalara PCR testi zorunluluğu uygulamasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Tedavi sürecinde moral ve motivasyonu düşük olan hastanın yaşanan gelişmelerle mutlu olduğunu dile getiren Kozanlı, "Evinize gidiyorsunuz herkesle helalleşiyorsunuz, vedalaşıyorsunuz büyük bir cerrahi olmak için hastaneye geliyorsunuz, doktorunuz size diyor ki 'bir durun siz akciğer kanseri değilsiniz.' Hastayı şubat ayından bu yana aşağı yukarı 7 aydır takip ediyoruz. Akciğerinde herhangi bir olumsuz durum yok. Hasta inanılmaz mutlu ve eminim bize itibar etmiştir ama başka merkezlerden hocalarla da radyolojik bulguları paylaştım. Hasta, gitti oralara da muayene oldu. Onlardan da görüş aldı, inanılmaz mutlu şu anda. Hayatını kurtaran da Bakanlığın emri olan PCR testi." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu
KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu
KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu
KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu

Akciğer Kanseri, Kahramanmaraş, Kanser, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kanser teşhisi konulan kişinin akciğerindeki kitle Kovid-19 tedavisi sonrası kayboldu - Son Dakika
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