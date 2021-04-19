Kanser teşhisinde kullanılan PET-BT, yerli olarak Teknopark İstanbul'da geliştiriliyor - Son Dakika

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyetlerini sürdüren Kamlançu Nükleer Sanayi ve Ticaret AŞ, kanser teşhisinde kullanılan en ileri yöntem olan PET-BT cihazının küçük ölçeklisini yerli teknolojiyle geliştirdi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya, sadece teşhiste değil, tedavinin seyrinin takibinde de en iyi radyolojik test yöntemi PET-BT'nin küçük ölçekli ön prototipi hazır hale geldi. TÜBİTAK ve KOSGEB desteği ile yola çıkan Kamlançu, cihazın alt sistemlerini de yerlileştiriyor ve kanser tedavisinde kullanılan hastaya özel radyoterapi tedavi yazılımını da ilk kez yerli olarak geliştiriyor. Söz konusu nükleer alt sistemler, savunma, havacılık, uzay gibi birçok stratejik sektör tarafından kullanılıyor.

2018 yılında nükleer teknolojiler geliştirmeye odaklanan Kamlançu'nun ilk hedefi PET-BT sistemi geliştirmek olarak öne çıkıyor. Şirket bu hedef doğrultusunda ürünün küçük ölçekli versiyonunu geliştiriyor. Bu versiyonda radyofarmasotikler, yani nükleer tıp tetkiklerinde teşhis veya tedavi amaçlı uygulanan radyoaktif ilaçlar ile incelemeler yapılabiliyor. Türkiye için ilk olan bu ürünün patent çalışması sürüyor. Ürünün üç yılda hastanelerde kullanılmak üzere test edilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamlançu Kurucu Ortağı ve Fizik Yüksek Mühendisi Tevfik Kaplanoğlu, çok pahalı ithal bir ürünü yerlileştirerek Türkiye'ye hizmet etmek için yola çıktıklarını aktardı. Kaplanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"PET-BT tarafında kullanılan dedektör teknolojilerine, bu teknolojilerin nasıl geliştirileceğine dair ileri düzeyde know-how'a sahibiz. Yazılım, görüntü analizi, elektronik devreler gibi birden fazla disipline de hakimiz. Bilgisayar ortamında nükleer ve radyasyonla ilintili senaryoların benzetimini yapıyoruz. Sağlam dokuların zarar görmemesi için yerli radyoterapi planlama yazılımı yapıyoruz. Yazılımın teknoloji olgunluk seviyesini geliştirmek için TÜBİTAK başvurumuzu yaptık. Bu çalışmaların yerlileşmesi sadece cihaz için değil, yerli nükleer teknolojiler için de çok ciddi kazanımlar getirecek. Devlet üniversiteleri ile iş birliği içindeyiz. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Suat Özkorucuklu ve Türk-Alman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuba Çonka Yıldız ile birlikte PET-BT alanında yeni Ar-Ge projelerine başlıyoruz. Nükleer bilim temelinde teknoloji üretmek, disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor. Bu nedenle iş birliklerimizi kamu kurumları ile yerli ve milli özel sektör kuruluşlarıyla beraber büyütmek istiyoruz."

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da nükleer teknolojiler özelinde çalışmalara yoğunlaşan Kamlançu, uzay, savunma, medikal, havacılık gibi alanlarda alt sistem çözümleri geliştiriyor, gereken ekipmanları üretiyor. Yerli radyoterapi planlama yazılımı geliştiren şirket nükleer elektronik alt sistemlerin yerli imalatını yapıyor. Teknopark İstanbul'daki projesinde tek foton tespit modülü üzerine çalışıyor. Fotonu düşük adetlerde ölçebilmeye yarayan bu modüler yapı, farklı alanlarda kilometrelerce uzak mesafedeki cisimlerin hassas çözünürlükte görüntülenmesine imkan veriyor ve LiDAR uygulamalarında kullanılıyor.